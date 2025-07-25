Даже если нет арендатора — на каких водоемах рыбак может получить штраф в 2025

Инспекторы рыбоохранного патруля. Фото: УНИАН

В Украине действуют четкие правила любительского рыболовства, нарушение которых может стоить рыбакам немалых денег. Однако многие украинцы до сих пор не различают обычные штрафы и возмещение убытков за незаконный вылов рыбы.

О том, на каких водоемах украинцам запрещено ловить рыбу и какое наказание грозит нарушителям в 2025 году, объяснили в Черниговском рыбоохранном патруле.

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На каких водоемах запрещено ловить рыбу

Если рыбак-любитель нарушает требования Правил любительского и спортивного рыболовства, его могут привлечь к ответственности в виде штрафа.

А если нарушение нанесло ущерб рыбным ресурсам страны, нарушитель должен еще и компенсировать убытки согласно действующим расчетам за каждую незаконно выловленную особь. В 2025 году рыбалка запрещена в таких местах:

в зоне отчуждения;

в зимовальных ямах;

на территориях нереста;

вблизи плотин, мостов, в зонах охраны;

на каналах ТЭЦ и мелиоративных системах.

в радиусе 500 метров вокруг рыборазводных хозяйств;

в водоемах рыборазводных и товарных рыбных хозяйств.

Стоит также отметить, что в период нереста — даже передвижение на лодке в некоторых местах запрещено.

Какой штраф за рыбалку в запрещенном месте

Штраф — это денежное взыскание, которое применяется к нарушителю в соответствии с нормами Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Так, согласно части 3 статьи 85 КУоАП, за нарушение установленных правил предусмотрено предупреждение или штраф:

для физических лиц — от 34 до 170 грн;

для должностных лиц — от 170 до 510 грн.

Грубые нарушения, например, использование взрывчатки, электротока, ядовитых веществ или превышение суточной нормы вылова (более 3 кг рыбы, 30 раков или 0,1 кг мотыля), наказываются более строго.

В таком случае штраф составляет от 340 до 680 гривен для граждан, и от 510 до 850 гривен для должностных лиц. Кроме того, могут изъять орудия лова и сам улов нарушителя.

Кроме штрафа, рыбак должен еще и компенсировать ущерб. Например, за незаконно выловленного сома придется заплатить 5 117 грн, за сазана — 3 706 грн, за судака — 3 587 грн, за щуку — 3 468 грн, а за рака — 3 332 грн.

Например, если рыбак поймал 6 лещей общим весом 5 кг (при разрешенных 3 кг), то за две сверхурочные рыбы он должен заплатить штраф от 340 до 680 грн, возместить убытки в размере 3 298 грн и еще покрыть судебный сбор в 496 грн. Всего это может составить от 4 134 до 4 474 грн.

В некоторых случаях нарушения могут иметь и уголовные последствия. Если незаконный вылов нанес значительный ущерб, предусмотрен штраф от 17 000 до 85 000 гривен или ограничение свободы на срок до трех лет. Особенно строго наказывается вылов рыбы, занесенной в Красную книгу или охраняемой международными соглашениями.

Ранее мы писали, что рыбалка — любимое занятие многих украинцев, которое помогает отдохнуть и побыть на природе. Но во время ловли следует соблюдать правила — штраф можно получить даже не забросив удочку.

Также мы рассказывали, что на реках рыбачить обычно не запрещено, а вот на арендованных прудах часто возникают споры: арендаторы, которые самостоятельно зарыбляют водоёмы, нередко запрещают доступ другим.