Юридичні межі — коли настає кримінальна відповідальність за крадіжку

Злодій краде гаманець. Фото: Freepik

Крадіжка — одне з найпоширеніших правопорушень, з яким стикається українська правоохоронна система. Проте не кожен випадок автоматично тягне за собою кримінальну відповідальність. Все залежить від низки факторів.

Новини.LIVE розповідають, коли саме настає кримінальна відповідальність за крадіжку згідно із законодавством України.

Що таке крадіжка

Крадіжка, як пояснили фахівці адвокатського об'єднання "Актум" — це здобуття чужого майна таємним способом від його безпосередніх власників або ж тоді, коли це відбувається за присутності потерпілого.

В останньому випадку різниця між пограбуванням і крадіжкою полягає в тому, що власник майна перебуває на великій відстані та ніяк не може завадити злочину.

Коли настає кримінальна відповідальність за крадіжку

Якщо вартість викраденого майна не перевищує 302,80 гривень (20% неоподаткованого мінімуму доходів громадян), це вважається дрібною крадіжкою і тягне за собою адміністративну відповідальність, яка може включати штрафи або громадські роботи.

Якщо вартість викраденого майна перевищує 302,80 гривень, це вважається кримінальним злочином і тягне за собою кримінальну відповідальність.

Як карають за крадіжку у 2025 році

Кримінальна відповідальність за крадіжку визначається статтею 185 Кримінального кодексу України й залежить від особливостей справи:

Таємне викрадення чужого майна — штраф від 1 тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 80 до 240 годин, або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк. Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, карається пробаційним наглядом на строк від трьох до п’яти років або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Варто зазначити, що покарання посилюється, якщо злочин був здійснений в умовах воєнного стану, а вартість викраденого майна особливо велика. У такому разі передбачено позбавлення волі на строк 5-8 років.

