Главная Экономика Уголовная ответственность за кражу — с какой суммы наступает

Уголовная ответственность за кражу — с какой суммы наступает

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 12:12
Юридические границы — когда наступает уголовная ответственность за кражу
Вор ворует кошелек. Фото: Freepik

Кража — одно из самых распространенных правонарушений, с которым сталкивается украинская правоохранительная система. Однако не каждый случай автоматически влечет за собой уголовную ответственность. Все зависит от ряда факторов.

Новини.LIVE рассказывают, когда именно наступает уголовная ответственность за кражу согласно законодательству Украины.

Читайте также:

Что такое кража

Кража, как объяснили специалисты адвокатского объединения "Актум", — это получение чужого имущества тайным способом от его непосредственных владельцев или же тогда, когда это происходит в присутствии потерпевшего.

В последнем случае разница между ограблением и кражей заключается в том, что владелец имущества находится на большом расстоянии и никак не может помешать преступлению.

Когда наступает уголовная ответственность за кражу

Если стоимость похищенного имущества не превышает 302,80 гривен (20% необлагаемого минимума доходов граждан), это считается мелкой кражей и влечет за собой административную ответственность, которая может включать штрафы или общественные работы.

Если стоимость похищенного имущества превышает 302,80 гривен, это считается уголовным преступлением и влечет за собой уголовную ответственность.

Как наказывают за кражу в 2025 году

Уголовная ответственность за кражу определяется статьей 185 Уголовного кодекса Украины и зависит от особенностей дела:

  1. Тайное хищение чужого имущества — штраф от 1 тысячи до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 80 до 240 часов, или исправительные работы на срок до двух лет, или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.
  2. Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, наказывается пробационным надзором на срок от трех до пяти лет или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
  3. Кража, связанная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
  4. Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что наказание ужесточается, если преступление было совершено в условиях военного положения, а стоимость похищенного имущества особенно велика. В таком случае предусмотрено лишение свободы на срок 5-8 лет.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
