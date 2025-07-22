За використання звукових та світлових ефектів суворо каратимуть — що загрожує

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Україна вже понад три роки перебуває у стані повномасштабної війни, й кожен необачний вибух чи спалах може не лише налякати, а й завдати психологічної шкоди людям, особливо тим, хто пережив бойові дії. Саме тому в нашій державі діє сувора заборона на використання піротехнічних засобів, які створюють гучні звукові або яскраві світлові ефекти.

Про юридичні наслідки, які чекають на порушників, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

Реклама

Читайте також:

Яка піротехніка під забороною

6 листопада 2023 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів". Згідно з цим документом, в країні заборонено використовувати практично всі салюти та петарди (піротехніку класу F2, F3 та F4).

Можна використовувати бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки та хлопавки (клас F1). Однак дітям до 16 років їх продавати чи передавати заборонено.

Водночас ці обмеження не стосуються використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами для робочих потреб.

Яке покарання загрожує за використання піротехніки

Для людей, які порушують заборону, передбачена адміністративна або і кримінальна відповідальність.

Так, відповідно до статті 182 Кодексу України про адміністративні порушення (КУпАП), порушення вимог щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях тягне за собою штраф:

для громадян — від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-255 грн);

для юридичних осіб та підприємців — від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255-510 грн).

Крім цього, порушників можуть притягнути до відповідальності за хуліганство, відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України. У цьому випадку їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн (від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або пробаційного нагляду на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк.

Якщо ж правопорушення скоєно групою осіб, стаття передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Як карають за продаж піротехніки

Це може бути штраф від 17 до 34 тис. грн та конфіскація товару і вторгованих грошей з продажу.

За порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів (стаття 195-6 КУпАП) передбачено штраф від 595 до 1 020 грн та конфіскація піротехніки.

Чи карають дітей за використання піротехніки

З 16 років діти несуть повну адміністративну та кримінальну відповідальність, тобто покарання буде таке саме як і для дорослих. А за хуліганство можуть притягнути до відповідальності вже з 14 років.

В інших випадках відповідальність за дії дітей будуть нести батьки. Це передбачено статтею 184 КУпАП.

Штраф становить:

за вчинення дитиною адміністративного правопорушення передбачений штраф для батьків від 850 до 1 700 грн;

за дії дитини, які містять ознаки кримінального правопорушення, зокрема хуліганство, на батьків очікує штраф від 1 700 до 5 100 грн.

Громадянам, які стали свідками використання чи продажу піротехнічних засобів, фахівці рекомендують телефонувати до поліції за номером 102.

Раніше ми писали, яка відповідальність передбачена та як штрафують батьків за неналежні умови для дітей.

Також дізнавайтеся, за що українців змусять платити штрафи до 7 тис.грн.