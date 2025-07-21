Покарання за байдужість — як штрафують батьків за неналежні умови для дітей

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Одним з основних обов’язків батьків є виховання та утримання дітей відповідно до їхніх фізичних, моральних і духовних потреб. Однак не всі батьки належним чином виконують ці обов’язки, що може призвести до негативних наслідків для дитини та суспільства в цілому.

Про те, яка відповідальність передбачена та як штрафують батьків за неналежні умови для дітей, розповіла Служба у справах дітей та сім'ї Яготинської міської ради.

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Які обов'язки є у батьків

Згідно зі ст. 150 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток.

Відповідно, якщо батьки (опікуни, піклувальники) не забезпечують необхідні умови життя малолітніх дітей, їх можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Який штраф загрожує

Згідно зі ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей передбачено накладення штрафу від 850 до 1 700 грн, а в разі повторного порушення — від 1 700 до 5 100 грн.

До таких порушень належить:

неналежне виконання обов’язків щодо виховання, навчання та догляду за дітьми;

доведення дітей до стану бездоглядності або бродяжництва;

ухилення від контролю за поведінкою неповнолітніх.

У деяких випадках неналежне виконання батьківських обов’язків може кваліфікуватися як кримінальний злочин.

Зокрема ст. 166 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років за злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки для її здоров’я або життя.

Крім того, ст. 304 КК України встановлює кримінальну відповідальність за втягнення дітей у злочинну діяльність, пияцтво, наркоманію чи азартні ігри, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Кого можуть позбавити батьківських прав

Ст. 164 СК України передбачає позбавлення батьківських прав у разі:

ухилення від виконання обов’язків щодо виховання дитини;

жорстокого поводження з дитиною;

хронічного алкоголізму або наркоманії одного чи обох батьків;

експлуатації дитини, у тому числі залучення до жебракування чи злочинної діяльності.

У Службі у справах дітей наголосили, що батьки несуть значну відповідальність за розвиток та добробут своїх дітей. Недотримання цих обов’язків може мати серйозні наслідки.

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