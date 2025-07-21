Наказание за равнодушие - как штрафуют родителей за ненадлежащие условия для детей

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Одной из основных обязанностей родителей является воспитание и содержание детей в соответствии с их физическими, моральными и духовными потребностями. Однако не все родители должным образом выполняют эти обязанности, что может привести к негативным последствиям для ребенка и общества в целом.

О том, какая ответственность предусмотрена и как штрафуют родителей за ненадлежащие условия для детей, рассказала Служба по делам детей и семьи Яготинского городского совета.

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Согласно ст. 150 Семейного кодекса Украины, родители обязаны воспитывать ребенка в духе уважения к правам и свободам других людей, заботиться о его здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии.

Соответственно, если родители (опекуны, попечители) не обеспечивают необходимые условия жизни малолетних детей, их могут привлечь к административной ответственности.

Какой штраф грозит

Согласно ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей предусмотрено наложение штрафа от 850 до 1 700 грн, а в случае повторного нарушения — от 1 700 до 5 100 грн.

К таким нарушениям относятся:

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и уходу за детьми;

доведение детей до состояния безнадзорности или бродяжничества;

уклонение от контроля за поведением несовершеннолетних.

В некоторых случаях ненадлежащее исполнение родительских обязанностей может квалифицироваться как уголовное преступление.

В частности ст. 166 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия для его здоровья или жизни.

Кроме того, ст. 304 УК Украины устанавливает уголовную ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность, пьянство, наркоманию или азартные игры, что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Кого могут лишить родительских прав

Ст. 164 СК Украины предусматривает лишение родительских прав в случае:

уклонения от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка;

жестокого обращения с ребенком;

хронического алкоголизма или наркомании одного или обоих родителей;

эксплуатации ребенка, в том числе привлечения к попрошайничеству или преступной деятельности.

В Службе по делам детей отметили, что родители несут значительную ответственность за развитие и благополучие своих детей. Несоблюдение этих обязанностей может иметь серьезные последствия.

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