За использование звуковых и световых эффектов будут строго наказывать — что грозит

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украина уже более трех лет находится в состоянии полномасштабной войны, и каждый неосмотрительный взрыв или вспышка может не только напугать, но и нанести психологический вред людям, особенно тем, кто пережил боевые действия. Именно поэтому в нашем государстве действует строгий запрет на использование пиротехнических средств, которые создают громкие звуковые или яркие световые эффекты.

О юридических последствиях, которые ждут нарушителей, рассказали специалисты "Безоплатной правовой помощи".

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Какая пиротехника под запретом

6 ноября 2023 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования и оборота пиротехнических изделий". Согласно этому документу, в стране запрещено использовать практически все салюты и петарды (пиротехнику класса F2, F3 и F4).

Можно использовать бенгальские огни, фонтаны, фейерверки-свечи и хлопушки (класс F1). Однако детям до 16 лет их продавать или передавать запрещено.

В то же время эти ограничения не касаются использования пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами для рабочих нужд.

Какое наказание грозит за использование пиротехники

Для людей, которые нарушают запрет, предусмотрена административная или и уголовная ответственность.

Так, согласно статье 182 Кодекса Украины об административных нарушениях (КУоАП), нарушение требований по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах влечет за собой штраф:

для граждан — от пяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (85-255 грн);

для юридических лиц и предпринимателей — от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (255-510 грн).

Кроме этого, нарушителей могут привлечь к ответственности за хулиганство, в соответствии со статьей 296 Уголовного кодекса Украины. В этом случае им грозит наказание в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн (от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан) или пробационного надзора на срок до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Если же правонарушение совершено группой лиц, статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Как наказывают за продажу пиротехники

Это может быть штраф от 17 до 34 тыс. грн и конфискация товара и вырученных денег с продажи.

За нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств (статья 195-6 КУоАП) предусмотрен штраф от 595 до 1 020 грн и конфискация пиротехники.

Наказывают ли детей за использование пиротехники

С 16 лет дети несут полную административную и уголовную ответственность, то есть наказание будет такое же, как и для взрослых. А за хулиганство могут привлечь к ответственности уже с 14 лет.

В других случаях ответственность за действия детей будут нести родители. Это предусмотрено статьей 184 КУоАП.

Штраф составляет:

за совершение ребенком административного правонарушения предусмотрен штраф для родителей от 850 до 1 700 грн;

за действия ребенка, которые содержат признаки уголовного преступления, в частности хулиганство, родителей ожидает штраф от 1 700 до 5 100 грн.

Гражданам, которые стали свидетелями использования или продажи пиротехнических средств, специалисты рекомендуют звонить в полицию по номеру 102.

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