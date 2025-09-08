Рибалка восени — які зміни відбулись у водоймах та за що українцям загрожують штрафи

Дівчина піймала рибу. Фото: УНІАН

Вересень для рибалок — це час нових викликів. Дні ще бувають теплими, але вода у водоймах світлішає, риба стає обережнішою, а звичні приманки вже не завжди приносять результат. Окрім того, продовжують діяти певні заборони, про які варто пам'ятати українцям.

Про те, яку рибу ловити у вересні та які види заборонені, розповіли у Вінницькому рибоохоронному патрулі.

Як поводиться риба у вересні

З настанням перших похолодань риба залишає звичні місця й переміщується у глибші ділянки: донні ями, коряжники та місця з укриттям. Вона реагує на зміну погоди. Найкращий кльов буває у тихі похмурі дні, коли кілька діб поспіль тримається стабільна температура. Помітно зростає активність і тоді, коли після затяжного похолодання повертається тепло.

Успіх риболовлі тепер залежить навіть від дрібниць — від маскування снастей і вибору одягу до акуратності у кожній деталі. У вересні результативними залишаються різні способи риболовлі. У водоймах зі слабкою течією та прибережною рослинністю добре працює проводка, де важливо мати чутливу тонку снасть і довге вудилище.

Поплавкові та донні снасті особливо ефективні вдень: для далеких закидань рибалки обирають вудки з безінерційними котушками, а на поплавкову снасть краще ловити на глибших ділянках, збільшуючи спуск приманки.

Окрему увагу варто приділити спінінгу. У вересні хижаки стають дедалі активнішими, і насамперед це стосується щуки. Вона охоче реагує на різні приманки за мінливої хмарності, рівного атмосферного тиску та легкого південного вітру. У теплі дні перспективними місцями є зарості водної рослинності, коряжники чи навіть мілководдя, а за похолодання краще закидати приманку глибше.

Яку рибу ловити у вересні

Окунь у цей період тримається за мальком. У теплі безвітряні дні його легко знайти на мілководді, а зі стабільним похолоданням він відходить на глибину. Щоб підвищити результативність, рибалки часто використовують додатковий гачок чи підсадку на блешню.

Плотва активно клює у середині вересня, збивається у великі зграї та поступово рухається до зимувальних ям. Найкраще вона ловиться у теплі погожі дні зі стабільним тиском і легким західним вітром.

Лящ у вересні добре бере на донні снасті, особливо на пучок черв’яків чи виповзня. Великого ляща та густеру зазвичай ловлять на брівках і ділянках з нерівним дном. Найкращі результати дає лов із човна, адже часто закидати доводиться далеко від берега.

Правила та заборони для рибалок у вересні

Українське законодавство встановлює чіткі норми для рибалок: обмеження кількості снастей і гачків, мінімальні розміри виловленої риби та добові норми. За порушення передбачені великі штрафи — у деяких випадках десятки тисяч гривень.

Особливо суворо карається вилов риби з Червоної книги України. Заборонено ловити:

білугу;

севрюгу;

стерлядь;

карася золотого;

марену дніпровську;

харіуса європейського;

вирезуба причорноморського;

лосося дунайського та чорноморського тощо.

Червона книга регулярно оновлюється, тому перед риболовлею варто перевіряти актуальні списки.

Вереснева рибалка хоч і складніша, ніж літня, проте здатна подарувати приємні сюрпризи навіть досвідченим рибалкам. Головне — враховувати зміни у поведінці риби, правильно обирати снасті та завжди дотримуватися правил, які допомагають зберегти розмаїття українських водойм.

