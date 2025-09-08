Видео
Осенняя рыбалка — какие виды ловить и какие запреты действуют

Осенняя рыбалка — какие виды ловить и какие запреты действуют

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 19:20
Рыбалка осенью — какие изменения произошли в водоемах и за что украинцам грозят штрафы
Фото: УНИАН

Сентябрь для рыбаков — это время новых вызовов. Дни еще бывают теплыми, но вода в водоемах светлеет, рыба становится осторожнее, а привычные приманки уже не всегда приносят результат. Кроме того, продолжают действовать определенные запреты, о которых стоит помнить украинцам.

О том, какую рыбу ловить в сентябре и какие виды запрещены, рассказали в Винницком рыбоохранном патруле.

Читайте также:

Как ведет себя рыба в сентябре

С наступлением первых похолоданий рыба покидает привычные места и перемещается в более глубокие участки: донные ямы, коряжники и места с укрытием. Она реагирует на изменение погоды. Лучший клев бывает в тихие пасмурные дни, когда несколько суток подряд держится стабильная температура. Заметно возрастает активность и тогда, когда после затяжного похолодания возвращается тепло.

Успех рыбалки теперь зависит даже от мелочей — от маскировки снастей и выбора одежды до аккуратности в каждой детали. В сентябре результативными остаются различные способы рыбалки. В водоемах со слабым течением и прибрежной растительностью хорошо работает проводка, где важно иметь чувствительную тонкую снасть и длинное удилище.

Поплавковые и донные снасти особенно эффективны днем: для дальних забросов рыбаки выбирают удочки с безынерционными катушками, а на поплавочную снасть лучше ловить на более глубоких участках, увеличивая спуск приманки.

Отдельное внимание стоит уделить спиннингу. В сентябре хищники становятся все более активными, и в первую очередь это касается щуки. Она охотно реагирует на различные приманки при переменной облачности, ровном атмосферном давлении и легком южном ветре. В теплые дни перспективными местами являются заросли водной растительности, коряжники или даже мелководье, а при похолодании лучше забрасывать приманку глубже.

Какую рыбу ловить в сентябре

Окунь в этот период держится за мальком. В теплые безветренные дни его легко найти на мелководье, а со стабильным похолоданием он отходит на глубину. Чтобы повысить результативность, рыбаки часто используют дополнительный крючок или подсадку на блесну.

Плотва активно клюет в середине сентября, сбивается в большие стаи и постепенно движется к зимовальным ямам. Лучше всего она ловится в теплые погожие дни со стабильным давлением и легким западным ветром.

Лещ в сентябре хорошо берет на донные снасти, особенно на пучок червей или вертушку. Крупного леща и густеру обычно ловят на бровках и участках с неровным дном. Лучшие результаты дает ловля с лодки, ведь часто забрасывать приходится далеко от берега.

Правила и запреты для рыбаков в сентябре

Украинское законодательство устанавливает четкие нормы для рыбаков: ограничение количества снастей и крючков, минимальные размеры выловленной рыбы и суточные нормы. За нарушение предусмотрены большие штрафы — в некоторых случаях десятки тысяч гривен.

Особенно строго наказывается вылов рыбы из Красной книги Украины. Запрещено ловить:

  • белугу;
  • севрюгу;
  • стерлядь;
  • карася золотого;
  • марену днепровскую;
  • хариуса европейского;
  • вырезуба причерноморского;
  • лосося дунайского и черноморского и тому подобное.

Красная книга регулярно обновляется, поэтому перед рыбалкой стоит проверять актуальные списки.

Сентябрьская рыбалка хоть и сложнее, чем летняя, однако способна подарить приятные сюрпризы даже опытным рыбакам. Главное - учитывать изменения в поведении рыбы, правильно выбирать снасти и всегда соблюдать правила, которые помогают сохранить разнообразие украинских водоемов.

Ранее мы писали, для поддержки численности отдельных видов водных обитателей, в Украине время от времени устанавливают временные ограничения на их вылов. Очередной такой запрет начал действовать с середины августа и продлится до завершения сентября. Те, кто его проигнорирует, рискуют получить значительные штрафы.

Также мы рассказывали, что в начале лета на водоемах страны закончился период нерестового запрета, поэтому рыбаки снова получили возможность заниматься любимым хобби. Впрочем, в это время они должны иметь при себе кроме снастей еще кое-что, чтобы случайно не нарушить закон.

штрафы наказание рыба запреты рыбалка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
