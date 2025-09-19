Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нові правила для мисливців — які вимоги діятимуть восени

Нові правила для мисливців — які вимоги діятимуть восени

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 16:30
Сезон полювання 2025–2026 — які документи потрібно мати та який штраф можуть отримати українці
Мисливці з собакою. Фото: УНІАН

18 липня 2025 року в "Офіційному віснику України" № 55 оприлюднено наказ Міністерства захисту довкілля України № 1140 від 9 червня 2025 року. Він встановлює ліміти та добові норми добування мисливських тварин на новий сезон полювання.

Про те, що потрібно українцям для законного полювання та які штрафи загрожують порушникам у 2025 році, нагадали в Державній екологічній інспекції Центрального округу.

Реклама
Читайте також:

Як українцям законно займатись полюванням у 2025 році

У Черкаській області, для посилення контролю за використанням тваринного світу, Управління державного екологічного нагляду разом із поліцією та лісовим господарством організовуватиме спільні рейди. 

Мета — виявлення та припинення браконьєрства під час сезону 2025–2026 років. Для законного полювання мисливець повинен мати такі документи:

  • посвідчення мисливця;
  • паспорт на мисливських собак або інших ловчих тварин під час полювання;
  • щорічну контрольну картку обліку добутої дичини з відміткою про сплату державного мита;
  • документ на право користування вогнепальною мисливською зброєю (якщо використовується);
  • ліцензію або інший дозвіл на добування мисливських тварин (відстрільна картка, дозвіл на селекційний або діагностичний відстріл).

Ці документи обов’язково треба мати під час полювання, перевезення або перенесення добутої дичини та пред’являти на вимогу уповноважених осіб відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання".

Які штрафи можуть отримати порушники у 2025 році

За порушення правил користування об’єктами тваринного світу передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 85 КУпАП:

  • для громадян — попередження або штраф від 102 до 1 020 грн;
  • для посадових осіб — штраф від 510 до 1 530 грн.

Також за незаконне добування тварин потрібно сплатити відшкодування збитків згідно з таксами Міністерства аграрної політики та продовольства України. Наприклад, для ссавців максимальна сума становить 80 тис. грн за одну особину, а для птахів — 4 тис. грн. 

null
Такси для обчислення розміру відшкодування збитків. Фото: Скриншот

Дотримання правил полювання та наявність необхідних документів допомагає зберегти природу й уникнути штрафів та великих фінансових стягнень за незаконне добування тварин.

Раніше ми писали. Що в деяких регіонах України дозволили відкривати сезон полювання 2025–2026 років у межах санітарного відстрілу. Однак українцям нагадали й про необхідність дотримання правил, щоб уникнути штрафів.

Також ми розповідали, що в Україні рибалити з човна дозволено переважно з червня по лютий, хоча конкретні дати можуть змінюватися залежно від регіону та нересту.

зброя тварини природа штраф дикі тварини
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації