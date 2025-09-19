Сезон полювання 2025–2026 — які документи потрібно мати та який штраф можуть отримати українці

Мисливці з собакою. Фото: УНІАН

18 липня 2025 року в "Офіційному віснику України" № 55 оприлюднено наказ Міністерства захисту довкілля України № 1140 від 9 червня 2025 року. Він встановлює ліміти та добові норми добування мисливських тварин на новий сезон полювання.

Про те, що потрібно українцям для законного полювання та які штрафи загрожують порушникам у 2025 році, нагадали в Державній екологічній інспекції Центрального округу.

Як українцям законно займатись полюванням у 2025 році

У Черкаській області, для посилення контролю за використанням тваринного світу, Управління державного екологічного нагляду разом із поліцією та лісовим господарством організовуватиме спільні рейди.

Мета — виявлення та припинення браконьєрства під час сезону 2025–2026 років. Для законного полювання мисливець повинен мати такі документи:

посвідчення мисливця;

паспорт на мисливських собак або інших ловчих тварин під час полювання;

щорічну контрольну картку обліку добутої дичини з відміткою про сплату державного мита;

документ на право користування вогнепальною мисливською зброєю (якщо використовується);

ліцензію або інший дозвіл на добування мисливських тварин (відстрільна картка, дозвіл на селекційний або діагностичний відстріл).

Ці документи обов’язково треба мати під час полювання, перевезення або перенесення добутої дичини та пред’являти на вимогу уповноважених осіб відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання".

Які штрафи можуть отримати порушники у 2025 році

За порушення правил користування об’єктами тваринного світу передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 85 КУпАП:

для громадян — попередження або штраф від 102 до 1 020 грн;

для посадових осіб — штраф від 510 до 1 530 грн.

Також за незаконне добування тварин потрібно сплатити відшкодування збитків згідно з таксами Міністерства аграрної політики та продовольства України. Наприклад, для ссавців максимальна сума становить 80 тис. грн за одну особину, а для птахів — 4 тис. грн.

Такси для обчислення розміру відшкодування збитків. Фото: Скриншот

Дотримання правил полювання та наявність необхідних документів допомагає зберегти природу й уникнути штрафів та великих фінансових стягнень за незаконне добування тварин.

Раніше ми писали. Що в деяких регіонах України дозволили відкривати сезон полювання 2025–2026 років у межах санітарного відстрілу. Однак українцям нагадали й про необхідність дотримання правил, щоб уникнути штрафів.

Також ми розповідали, що в Україні рибалити з човна дозволено переважно з червня по лютий, хоча конкретні дати можуть змінюватися залежно від регіону та нересту.