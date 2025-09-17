Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Полювання восени 2025 — де дозволено та за що штрафують

Полювання восени 2025 — де дозволено та за що штрафують

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 18:15
Мисливський сезон 2025-2026 — де дозволили полювати та за що можуть оштрафувати
Чоловік з рушницею. Фото: УНІАН

У кількох областях України офіційно дозволили відкриття сезону полювання 2025–2026 років у рамках санітарного відстрілу. Однак українцям нагадують про правила, яких варто дотримуватися аби не отримати штраф.

Про те, де та у які строки українці можуть займатись полюванням восени, повідомило Українське товариство мисливців і рибалок (УТМР).

Реклама
Читайте також:

Де українці можуть займатись полюванням восени 2025 року 

Наразі відомо, що окремі обласні військові адміністрації надали дозвіл на початок сезону для деяких користувачів мисливських угідь. Полювання дозволено у таких регіонах:

  1. Житомирська область — з листопада на хижаків і копитних тварин.
  2. Миколаївська область — з серпня на пернату дичину, хутрових і копитних звірів.
  3. Закарпатська область — з серпня на ті ж категорії тварин.
  4. Черкаська область — з 13 вересня на всі види мисливських тварин у строки, визначені законом.
  5. Кіровоградська область — з 4 жовтня на хутрових і копитних звірів.
null
Старт мисливського сезону в областях України. Фото: Скриншот

В УТМР уточнили, що детальна інформація про користувачів мисливських угідь, дозволені види та конкретні дати доступна у міжрегіональних управліннях лісового й мисливського господарства ДАЛРУ та в обласних організаціях товариства.

Водночас в інших регіонах ще тривають консультації з обласними військовими адміністраціями щодо початку полювання з листопада на хижаків і копитних. Це робиться з метою боротьби зі сказом та африканською чумою свиней.

Які штрафи загрожують любителям полювання

Державна екологічна інспекція Центрального округу повідомила, що з 13 вересня у Черкаській області відкрився сезон полювання на пернату дичину, хутрових і копитних тварин.

Одразу після старту сезону інспектори разом із Національною поліцією, патрульними та представниками управління лісового й мисливського господарства вийшли в рейди проти браконьєрства.

Уже в перший день, 13 вересня, у Звенигородському та Уманському районах зафіксували кілька порушень:

  • полювання у заборонених зонах;
  • полювання з мисливськими собаками без належних паспортів.

За ці факти трьох осіб притягнули до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 85 КУпАП. Вона передбачає штраф:

  • за перше порушення — від 102 грн до 1 020 грн;
  • за повторне порушення — від 1 020 грн до 2 040 грн.

Варто також пам'ятати, що право на полювання підтверджується такими документами:

  • посвідчення мисливця;
  • ліцензія або відстрільна картка;
  • дозвіл на використання мисливської зброї;
  • дозвіл на діагностичний чи селекційний відстріл;
  • щорічна картка обліку добутої дичини з відміткою про сплату держмита;
  • паспорти на мисливських собак, ловчих птахів чи інших тварин (якщо вони залучаються).

Усі ці документи мисливець повинен мати при собі під час полювання або транспортування здобичі та показати на вимогу органів контролю. Влада закликає мисливців суворо дотримуватися правил, лімітів і природоохоронного законодавства.

Раніше ми писали, що риболовля з човна — це не лише відпочинок, а й дотримання правил охорони природи. У 2025 році в Україні риболовля з човна зазвичай дозволена з червня по лютий, проте точні дати залежать від регіону та нерестового періоду.

Також ми розповідали, що серпень-вересень — найкращий час для грибного сезону. Тоді з’являються друга хвиля білих грибів, маслюки, опеньки, сироїжки та гливи. Водночас українцям слід пам’ятати про чинні обмеження.

зброя природа штраф покарання дикі тварини
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації