Мисливський сезон 2025-2026 — де дозволили полювати та за що можуть оштрафувати

Чоловік з рушницею. Фото: УНІАН

У кількох областях України офіційно дозволили відкриття сезону полювання 2025–2026 років у рамках санітарного відстрілу. Однак українцям нагадують про правила, яких варто дотримуватися аби не отримати штраф.

Про те, де та у які строки українці можуть займатись полюванням восени, повідомило Українське товариство мисливців і рибалок (УТМР).

Реклама

Читайте також:

Де українці можуть займатись полюванням восени 2025 року

Наразі відомо, що окремі обласні військові адміністрації надали дозвіл на початок сезону для деяких користувачів мисливських угідь. Полювання дозволено у таких регіонах:

Житомирська область — з листопада на хижаків і копитних тварин. Миколаївська область — з серпня на пернату дичину, хутрових і копитних звірів. Закарпатська область — з серпня на ті ж категорії тварин. Черкаська область — з 13 вересня на всі види мисливських тварин у строки, визначені законом. Кіровоградська область — з 4 жовтня на хутрових і копитних звірів.

Старт мисливського сезону в областях України. Фото: Скриншот

В УТМР уточнили, що детальна інформація про користувачів мисливських угідь, дозволені види та конкретні дати доступна у міжрегіональних управліннях лісового й мисливського господарства ДАЛРУ та в обласних організаціях товариства.

Водночас в інших регіонах ще тривають консультації з обласними військовими адміністраціями щодо початку полювання з листопада на хижаків і копитних. Це робиться з метою боротьби зі сказом та африканською чумою свиней.

Які штрафи загрожують любителям полювання

Державна екологічна інспекція Центрального округу повідомила, що з 13 вересня у Черкаській області відкрився сезон полювання на пернату дичину, хутрових і копитних тварин.

Одразу після старту сезону інспектори разом із Національною поліцією, патрульними та представниками управління лісового й мисливського господарства вийшли в рейди проти браконьєрства.

Уже в перший день, 13 вересня, у Звенигородському та Уманському районах зафіксували кілька порушень:

полювання у заборонених зонах;

полювання з мисливськими собаками без належних паспортів.

За ці факти трьох осіб притягнули до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 85 КУпАП. Вона передбачає штраф:

за перше порушення — від 102 грн до 1 020 грн;

за повторне порушення — від 1 020 грн до 2 040 грн.

Варто також пам'ятати, що право на полювання підтверджується такими документами:

посвідчення мисливця;

ліцензія або відстрільна картка;

дозвіл на використання мисливської зброї;

дозвіл на діагностичний чи селекційний відстріл;

щорічна картка обліку добутої дичини з відміткою про сплату держмита;

паспорти на мисливських собак, ловчих птахів чи інших тварин (якщо вони залучаються).

Усі ці документи мисливець повинен мати при собі під час полювання або транспортування здобичі та показати на вимогу органів контролю. Влада закликає мисливців суворо дотримуватися правил, лімітів і природоохоронного законодавства.

Раніше ми писали, що риболовля з човна — це не лише відпочинок, а й дотримання правил охорони природи. У 2025 році в Україні риболовля з човна зазвичай дозволена з червня по лютий, проте точні дати залежать від регіону та нерестового періоду.

Також ми розповідали, що серпень-вересень — найкращий час для грибного сезону. Тоді з’являються друга хвиля білих грибів, маслюки, опеньки, сироїжки та гливи. Водночас українцям слід пам’ятати про чинні обмеження.