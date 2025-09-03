Сезон грибів 2025 — які види починати збирати з вересня та за що можуть оштрафувати українців

Гриби в кошику. Фото: УНІАН

Серпень і вересень — найкращий час для тих, хто полюбляє збирати гриби. У цей період починається друга хвиля білих грибів, активно ростуть маслюки, опеньки, сироїжки та гливи. Особливо щедрим на гриби цей період буває після теплих дощів — іноді гриби виростають буквально за кілька годин. Однак є і певні обмеження, які варто враховувати українцям.

Про те, які їстівні гриби можна починати уже з вересня та чи можуть оштрафувати українців за це заняття у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Які їстівні гриби активно ростуть у вересні та де їх шукати

Серед безлічі грибів, що ростуть у лісах, є такі, які високо цінують за неповторний аромат і смакові якості. Щоб похід в ліс приніс гарний результат, важливо знати місця, де можна натрапити на їстівні види:

Білі гриби

Білий гриб легко впізнати за товстою й міцною ніжкою, коричневою шапкою, білою м’якоттю та характерним ароматом. Це один із найбезпечніших грибів, адже переплутати його з отруйними видами важко. Проте варто пам’ятати: якщо м’якоть змінює колір на зрізі чи має гіркуватий смак — гриб краще не брати.

Особливо небезпечно сплутати його з отруйним жовтим грибом, у якого зріз рожевіє. Знайти білі можна в листяних і хвойних лісах — найчастіше біля дубів, беріз, ялин та сосен. Найбільше плодоношення припадає саме на другу половину серпня й вересень.

Маслюки

Маслюк легко впізнати за жовтуватою ніжкою та маслянистою шапкою, з якої шкірка легко знімається ножем. Ростуть вони переважно в соснових і змішаних лісах. Перші гриби з’являються вже в червні, але швидко зникають. Справжній сезон починається в серпні й триває на початку вересня.

Опеньки

Опеньки ростуть великими колоніями — їх можна знайти на пнях, коренях і стовбурах мертвих дерев. Їх легко впізнати за охристою шапкою з дрібними лусочками та світлими пластинками знизу. На ніжці часто видно біле кільце.

Осінній опеньок особливо популярний, адже його можна варити, смажити, сушити, маринувати й солити. Сезон триває від кінця серпня аж до пізньої осені.

Сироїжки

Сироїжки — тендітні гриби з ламкими ніжками та яскравими шапками різних кольорів: від рожевого до зеленуватого. Характерна риса — шкірка з капелюшка легко відділяється.

Ростуть вони на узліссях і галявинах, часто біля молодих беріз або навіть уздовж доріг. Збирати їх можна вже з червня, але найбільші врожаї бувають у серпні.

Гливи

Гливи починають з’являтися наприкінці серпня й ростуть аж до зими. Їх можна знайти на живих і мертвих деревах у листяних лісах. Найкраще брати молоді гриби з капелюшками до 10 см у діаметрі, бо їхні ніжки зазвичай тверді. У кулінарії використовують переважно капелюшки.

Хоча збір грибів — це поширене хобі серед українців, робити це скрізь не дозволяється. В деяких випадках людину можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

За що можуть штрафувати грибників у вересні

Згідно зі статтею 70 Кодекс України про адміністративні правопорушення, самовільне косіння сіна, випасання худоби в лісах чи на землях держлісфонду, а також самовільний збір грибів, ягід, горіхів та інших дарів природи у місцях, де це заборонено або дозволено лише за спеціальними (лісовими) квитками, карається штрафом:

Для громадян — від 17 до 51 грн (1–3 неоподатковуваних мінімуми). Для посадових осіб — від 51 до 119 грн (3–7 неоподатковуваних мінімумів).

Тобто, вирушаючи на "тихе полювання", грибникам варто бути обережними — не тільки ретельно перевіряти гриби, щоб не натрапити на отруйні, а й пересвідчитись, чи дозволено це робити в конкретній зоні лісу.

Раніше ми писали, що влітку та восени достигають ягоди та горіхи, але збирати їх дозволено не всюди. За порушення певних правил можна отримати штраф.

Також ми розповідали, що для збереження водних ресурсів час від часу запроваджуються заборони на вилов риби. Одна з них діє з серпня до кінця вересня, а рибалкам загрожують значні штрафи у разі порушення.