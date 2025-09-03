Сезон грибов 2025 — какие виды начинать собирать с сентября и за что могут оштрафовать украинцев

Грибы в корзине. Фото: УНИАН

Август и сентябрь — лучшее время для тех, кто любит собирать грибы. В этот период начинается вторая волна белых грибов, активно растут маслята, опята, сыроежки и вешенки. Особенно щедрым на грибы этот период бывает после теплых дождей — иногда грибы вырастают буквально за несколько часов. Однако есть и определенные ограничения, которые стоит учитывать украинцам.

О том, какие съедобные грибы можно начинать уже с сентября и могут ли оштрафовать украинцев за это занятие в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие съедобные грибы активно растут в сентябре и где их искать

Среди множества грибов, растущих в лесах, есть такие, которые высоко ценят за неповторимый аромат и вкусовые качества. Чтобы поход в лес принес хороший результат, важно знать места, где можно встретить съедобные виды:

Белые грибы

Белый гриб легко узнать по толстой и крепкой ножке, коричневой шапке, белой мякоти и характерному аромату. Это один из самых безопасных грибов, ведь перепутать его с ядовитыми видами трудно. Однако стоит помнить: если мякоть меняет цвет на срезе или имеет горьковатый вкус — гриб лучше не брать.

Особенно опасно спутать его с ядовитым желтым грибом, у которого срез розовеет. Найти белые можно в лиственных и хвойных лесах — чаще всего возле дубов, берез, елей и сосен. Наибольшее плодоношение приходится именно на вторую половину августа и сентябрь.

Маслята

Маслята легко узнать по желтоватой ножке и маслянистой шапке, с которой кожура легко снимается ножом. Растут они преимущественно в сосновых и смешанных лесах. Первые грибы появляются уже в июне, но быстро исчезают. Настоящий сезон начинается в августе и продолжается в начале сентября.

Опята

Опята растут большими колониями — их можно найти на пнях, корнях и стволах мертвых деревьев. Их легко узнать по охристой шапке с мелкими чешуйками и светлыми пластинками снизу. На ножке часто видно белое кольцо.

Осенний опенок особенно популярен, ведь его можно варить, жарить, сушить, мариновать и солить. Сезон длится с конца августа вплоть до поздней осени.

Сыроежки

Сыроежки — хрупкие грибы с ломкими ножками и яркими шапками разных цветов: от розового до зеленоватого. Характерная черта — кожица со шляпки легко отделяется.

Растут они на опушках и полянах, часто возле молодых берез или даже вдоль дорог. Собирать их можно уже с июня, но самые большие урожаи бывают в августе.

Вешенки

Вешенки начинают появляться в конце августа и растут вплоть до зимы. Их можно найти на живых и мертвых деревьях в лиственных лесах. Лучше всего брать молодые грибы со шляпками до 10 см в диаметре, так как их ножки обычно твердые. В кулинарии используют преимущественно шляпки.

Хотя сбор грибов — это распространенное хобби среди украинцев, делать это везде не разрешается. В некоторых случаях человека могут привлечь к административной ответственности.

За что могут штрафовать грибников в сентябре

Согласно статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольное кошение сена, выпас скота в лесах или на землях гослесфонда, а также самовольный сбор грибов, ягод, орехов и других даров природы в местах, где это запрещено или разрешено только по специальным (лесным) билетам, наказывается штрафом:

Для граждан — от 17 до 51 грн (1-3 необлагаемых минимумов). Для должностных лиц — от 51 до 119 грн (3-7 необлагаемых минимумов).

То есть, отправляясь на "тихую охоту", грибникам стоит быть осторожными — не только тщательно проверять грибы, чтобы не наткнуться на ядовитые, но и убедиться, разрешено ли это делать в конкретной зоне леса.

