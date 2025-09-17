Охотничий сезон 2025-2026 — где разрешили охотиться и за что могут оштрафовать

Мужчина с ружьем. Фото: УНИАН

В нескольких областях Украины официально разрешили открытие сезона охоты 2025-2026 годов в рамках санитарного отстрела. Однако украинцам напоминают о правилах, которые следует соблюдать, чтобы не получить штраф.

О том, где и в какие сроки украинцы могут заниматься охотой осенью, сообщило Украинское общество охотников и рыболовов (УООР).

Реклама

Читайте также:

Где украинцы могут заниматься охотой осенью 2025 года

Известно, что отдельные областные военные администрации предоставили разрешение на начало сезона для некоторых пользователей охотничьих угодий. Охота разрешена в таких регионах:

Житомирская область — с ноября на хищников и копытных животных. Николаевская область — с августа на пернатую дичь, пушных и копытных зверей. Закарпатская область — с августа на те же категории животных. Черкасская область — с 13 сентября на все виды охотничьих животных в сроки, определенные законом. Кировоградская область — с 4 октября на пушных и копытных зверей.

Старт охотничьего сезона в областях Украины. Фото: Скриншот

В УООР уточнили, что подробная информация о пользователях охотничьих угодий, разрешенных видах и конкретных датах доступна в межрегиональных управлениях лесного и охотничьего хозяйства ГАЛРУ и в областных организациях общества.

В то же время в других регионах еще продолжаются консультации с областными военными администрациями о начале охоты с ноября на хищников и копытных. Это делается с целью борьбы с бешенством и африканской чумой свиней.

Какие штрафы грозят любителям охоты

Государственная экологическая инспекция Центрального округа сообщила, что с 13 сентября в Черкасской области открылся сезон охоты на пернатую дичь, пушных и копытных животных.

Сразу после старта сезона инспекторы вместе с Национальной полицией, патрульными и представителями управления лесного и охотничьего хозяйства вышли в рейды против браконьерства.

Уже в первый день, 13 сентября, в Звенигородском и Уманском районах зафиксировали несколько нарушений:

охота в запрещенных зонах;

охота с охотничьими собаками без надлежащих паспортов.

За эти факты трех человек привлекли к административной ответственности согласно ст. 85 КУоАП. Она предусматривает штраф:

за первое нарушение — от 102 грн до 1 020 грн;

за повторное нарушение — от 1 020 грн до 2 040 грн.

Стоит также помнить, что право на охоту подтверждается такими документами:

удостоверение охотника;

лицензия или отстрелочная карточка;

разрешение на использование охотничьего оружия;

разрешение на диагностический или селекционный отстрел;

ежегодная карточка учета добытой дичи с отметкой об уплате госпошлины;

паспорта на охотничьих собак, ловчих птиц или других животных (если они привлекаются).

Все эти документы охотник должен иметь при себе во время охоты или транспортировки добычи и показать по требованию органов контроля. Власти призывают охотников строго соблюдать правила, лимиты и природоохранное законодательство.

Ранее мы писали, что рыбалка с лодки — это не только отдых, но и соблюдение правил охраны природы. В 2025 году в Украине рыбалка с лодки обычно разрешена с июня по февраль, однако точные даты зависят от региона и нерестового периода.

Также мы рассказывали, что август-сентябрь — лучшее время для грибного сезона. Тогда появляются вторая волна белых грибов, маслята, опята, сыроежки и вешенки. В то же время украинцам следует помнить о действующих ограничениях.