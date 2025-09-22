Штрафи для рибалок у 2025 році — яку заборону скасують з 1 жовтня

Люди рибалять з берега. Фото: УНІАН

В Україні періодично запроваджують тимчасові заборони на вилов окремих водних мешканців, щоб зберегти їхню популяцію. Одне з таких обмежень стосується раків. Воно почало діяти з середини серпня і триватиме до кінця вересня. Порушникам цих правил загрожують значні штрафи.

Про те, яку заборону для рибалок скасують у жовтні 2025 року, зазначається у публікації Державного агентства меліорації, рибного господарства України.

Причина заборони на вилов раків

В Україні триває літньо-осіння заборона на вилов раків, яка охоплює майже всі регіони та тривала до кінця вересня. Фахівці пояснюють, що в цей період у раків відбувається друга линька: вони скидають старий панцир і формують новий, що триває від одного до півтора місяця.

Поки панцир не відновився, раки залишаються беззахисними і їхня чисельність може значно скоротитися. Щоб уникнути втрат популяції та не зашкодити екосистемі, тимчасово обмежили їхній вилов.

З 10 серпня заборона діє на водоймах Миколаївської та Херсонської областей, а також гирлових системах Дніпровсько-Бузького лиману. В більшості інших рибогосподарських водойм України вилов раків заборонений з 15 серпня до 30 вересня.

У Закарпатській області мешкає широкопалий рак, який занесений до Червоної книги України, тому його вилов заборонено цілий рік.

Коли скасують заборону та яка відповідальність загрожує порушникам

Особи, які ігнорують заборону, можуть отримати адміністративне покарання або навіть кримінальну відповідальність. Крім того, доводилося компенсувати збитки: штраф за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 гривні.

З жовтня рибалки зможуть знову легально ловити раків у більшості регіонів, окрім місць, де це заборонено законом цілий рік, як, наприклад, Закарпатська область.

У Держрибагентстві підкреслюють, що раки є не тільки цінним харчовим продуктом, а й важливим елементом водних екосистем. Вони виконують функцію природних "санітарів", очищаючи дно водойм від органічних решток. Зменшення їхньої чисельності порушує природний баланс річок та озер.

