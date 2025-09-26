Рыбалка в Украине — где можно поймать форель и когда за это выпишут штраф

Мужчина поймал ручьевую форель. Фото: УНИАН

Карпатские реки остаются естественной средой для ручьевой и радужной форели. Эту рыбу считают показателем чистоты воды, ведь ее наличие свидетельствует о здоровом состоянии речных экосистем. Именно поэтому ее вылов в Украине четко регулируется законодательством и экологическими нормами.

О том, где в Украине водится форель и когда за ее вылов украинцы могут получить штраф, объяснили на сайте Закарпатского рыбоохранного патруля.

Где в Украине водится форель

Форель хорошо чувствует себя в холодных и прозрачных горных потоках. Самые известные места ее распространения — карпатские реки Прут и Черемош. Но стоит помнить, что в заповедных зонах и вблизи водопадов рыбалка строго запрещена.

Для тех, кто хочет гарантированный улов, работают частные хозяйства возле Яремчи и Славского. Здесь можно заплатить за вход, арендовать снаряжение и даже получить советы от местных рыбаков.

Когда нельзя ловить форель

В отличие от большинства видов, форель откладывает икру осенью, а ее развитие длится дольше, поэтому требует особой защиты.

В Закарпатском рыбоохранном патруле напоминают, что в Закарпатской области установлен запрет на вылов форели с 10 октября 2024 года до 1 марта 2025 года — именно на этот период приходится ее нерест (приложение 3, раздела II Правил любительского рыболовства).

Какие штрафы ждут нарушителей

За незаконный вылов предусмотрен штраф, а также компенсация убытков — 7 225 гривен за каждый экземпляр. Это правило должно сдержать браконьеров и помочь сохранить популяцию этой ценной рыбы. Специалисты призывают рыбаков соблюдать законы и помнить, что сохранение форели важно для природы Карпат и будущих поколений.

Ранее мы писали, что в Украине время от времени на водоемах вводят сезонные запреты на вылов отдельных видов для сохранения их численности. С августа до конца сентября ограничения касаются раков, а нарушителей наказывают штрафами.

Также мы рассказывали, что хоть после завершения нерестового запрета украинцы могут снова ловить рыбу, осенью все еще действуют некоторые правила, которых следует придерживаться.