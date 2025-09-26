Видео
Главная Экономика Форель в Украине — где водится и штрафуют ли за вылов в 2025

Форель в Украине — где водится и штрафуют ли за вылов в 2025

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 16:10
Рыбалка в Украине — где можно поймать форель и когда за это выпишут штраф
Мужчина поймал ручьевую форель. Фото: УНИАН

Карпатские реки остаются естественной средой для ручьевой и радужной форели. Эту рыбу считают показателем чистоты воды, ведь ее наличие свидетельствует о здоровом состоянии речных экосистем. Именно поэтому ее вылов в Украине четко регулируется законодательством и экологическими нормами.

О том, где в Украине водится форель и когда за ее вылов украинцы могут получить штраф, объяснили на сайте Закарпатского рыбоохранного патруля.

Читайте также:

Где в Украине водится форель

Форель хорошо чувствует себя в холодных и прозрачных горных потоках. Самые известные места ее распространения — карпатские реки Прут и Черемош. Но стоит помнить, что в заповедных зонах и вблизи водопадов рыбалка строго запрещена.

Для тех, кто хочет гарантированный улов, работают частные хозяйства возле Яремчи и Славского. Здесь можно заплатить за вход, арендовать снаряжение и даже получить советы от местных рыбаков.

Когда нельзя ловить форель

В отличие от большинства видов, форель откладывает икру осенью, а ее развитие длится дольше, поэтому требует особой защиты.

В Закарпатском рыбоохранном патруле напоминают, что в Закарпатской области установлен запрет на вылов форели с 10 октября 2024 года до 1 марта 2025 года — именно на этот период приходится ее нерест (приложение 3, раздела II Правил любительского рыболовства).

Какие штрафы ждут нарушителей

За незаконный вылов предусмотрен штраф, а также компенсация убытков — 7 225 гривен за каждый экземпляр. Это правило должно сдержать браконьеров и помочь сохранить популяцию этой ценной рыбы. Специалисты призывают рыбаков соблюдать законы и помнить, что сохранение форели важно для природы Карпат и будущих поколений.

Ранее мы писали, что в Украине время от времени на водоемах вводят сезонные запреты на вылов отдельных видов для сохранения их численности. С августа до конца сентября ограничения касаются раков, а нарушителей наказывают штрафами.

Также мы рассказывали, что хоть после завершения нерестового запрета украинцы могут снова ловить рыбу, осенью все еще действуют некоторые правила, которых следует придерживаться.

штраф нарушения запрет рыба рыбалка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
