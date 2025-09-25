Ограничения для рыбаков — без чего украинцы могут получить штраф в октябре

Мужчина ловит рыбу на камнях. Фото: УНИАН

В начале лета в украинских реках и озерах завершился период нерестового запрета, поэтому рыбаки снова получили возможность заниматься своим делом. В то же время даже осенью действуют определенные ограничения, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать штрафов.

О том, что украинцы должны иметь при себе во время рыбалки в октябре, чтобы не получить штраф, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие ограничения будут действовать для рыбаков в октябре

В Черниговском рыбоохранном патруле напомнили, что каждый рыбак обязан иметь при себе инструмент для измерения длины улова. Это необходимо для проверки, соответствует ли рыба минимальным размерам.

Если улов меньше установленных норм, его нужно отпустить обратно в водоем. Для самых распространенных видов установлены следующие ограничения:

сиг — от 25 см;

щука — от 50 см;

судак — от 42 см;

синец — от 22 см;

белька — от 30 см;

сом — не менее 80 см;

голавль, чехонь — от 24 см;

линь, ручьевая форель, рыбец — от 20 см;

лещ и карп — 35 см в Днепровских водохранилищах и 30 см в других водоемах;

речной рак — от 11 см в днепровских водохранилищах и 10 см в других водоемах;

плотва, тарань — от 18 см в днепровских водохранилищах (в других водоемах ограничений нет);

белый амур и толстолоб — от 60 см в днепровских водохранилищах и 40 см в других водоемах.

Для остальных рыб, кроме занесенных в Красную книгу Украины, ограничений по размеру нет.

Любителям рыбалки разрешается ловить любыми видами удилищ и спиннингов, используя как природные, так и искусственные наживки. Однако суммарное количество крючков на одного человека не может превышать семи.

Суточная норма вылова составляет до 3 кг рыбы, а также один трофейный экземпляр, который превышает минимально установленный размер.

Дополнительные правила в военное время

В период действия военного положения, кроме общих запретов на использование маломерных плавсредств, местные власти могут вводить дополнительные ограничения на рыбалку.

Поэтому перед тем как отправляться на водоем, рыбакам советуют проверять сообщения военных администраций об условиях навигации и возможных запретов. Это поможет избежать неприятностей и сохранит безопасность на водоемах.

Ранее мы писали, что рыбалка с лодки имеет свои особенности и ограничения. В 2025 году в Украине ловить рыбу с лодки можно преимущественно с июня по февраль, хотя точные даты зависят от региона и периода нереста.

Также мы рассказывали, что иногда вводят временные запреты на вылов определенных видов водных обитателей, чтобы защитить их популяцию. Например, запрет на вылов раков действует с середины августа до конца сентября. Нарушение этих правил карается штрафами.