Обмеження для рибалок — без чого українці можуть отримати штраф у жовтні

На початку літа в українських річках та озерах завершився період нерестової заборони, тож рибалки знову отримали можливість займатися своєю справою. Водночас навіть восени діють певні обмеження, яких необхідно дотримуватися, аби уникнути штрафів.

Про те, що українці мають мати при собі під час риболовлі у жовтні, щоб не отримати штраф, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які обмеження діятимуть для рибалок у жовтні

У Чернігівському рибоохоронному патрулі нагадали, що кожен рибалка зобов’язаний мати при собі інструмент для вимірювання довжини улову. Це необхідно для перевірки, чи відповідає риба мінімальним розмірам.

Якщо улов менший за встановлені норми, його потрібно відпустити назад у водойму. Для найпоширеніших видів встановлені такі обмеження:

сиг — від 25 см;

щука — від 50 см;

судак — від 42 см;

синець — від 22 см;

білизна — від 30 см;

сом — не менше 80 см;

головень, чехоня — від 24 см;

лин, струмкова форель, рибець — від 20 см;

лящ і короп — 35 см у Дніпровських водосховищах та 30 см в інших водоймах;

річковий рак — від 11 см у дніпровських водосховищах та 10 см в інших водоймах;

плітка, тарань — від 18 см у дніпровських водосховищах (в інших водоймах обмежень немає);

білий амур і товстолоб — від 60 см у дніпровських водосховищах та 40 см в інших водоймах.

Для решти риб, окрім занесених до Червоної книги України, обмежень за розміром немає.

Любителям риболовлі дозволяється ловити будь-якими видами вудилищ і спінінгів, використовуючи як природні, так і штучні наживки. Проте сумарна кількість гачків на одну людину не може перевищувати семи.

Добова норма вилову становить до 3 кг риби, а також один трофейний екземпляр, який перевищує мінімально встановлений розмір.

Додаткові правила у воєнний час

У період дії воєнного стану, крім загальних заборон на використання маломірних плавзасобів, місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження на риболовлю.

Тому перед тим як вирушати на водойму, рибалкам радять перевіряти повідомлення військових адміністрацій щодо умов навігації та можливих заборон. Це допоможе уникнути неприємностей та збереже безпеку на водоймах.

Раніше ми писали, що риболовля з човна має свої особливості та обмеження. У 2025 році в Україні ловити рибу з човна можна переважно з червня до лютого, хоча точні дати залежать від регіону та періоду нересту.

Також ми розповідали, що іноді вводять тимчасові заборони на вилов певних видів водних мешканців, щоб захистити їхню популяцію. Наприклад, заборона на вилов раків діє з середини серпня до кінця вересня. Порушення цих правил карається штрафами.