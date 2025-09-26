Відео
Головна Економіка Форель в Україні — де водиться та чи штрафують за вилов у 2025

Форель в Україні — де водиться та чи штрафують за вилов у 2025

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 16:10
Рибалка в Україні — де можна піймати форель та коли за це випишуть штраф
Чоловік піймав струмкову форель. Фото: УНІАН

Карпатські річки залишаються природним середовищем для струмкової та райдужної форелі. Цю рибу вважають показником чистоти води, адже її наявність свідчить про здоровий стан річкових екосистем. Саме тому її вилов в Україні чітко регулюється законодавством і екологічними нормами.

Про те, де в Україні водиться форель та коли за її вилов українці можуть отримати штраф, пояснили на сайті Закарпатського рибоохоронного патруля.

Читайте також:

Де в Україні водиться форель

Форель добре почувається у холодних і прозорих гірських потоках. Найвідоміші місця її поширення — карпатські річки Прут і Черемош. Але варто пам’ятати, що у заповідних зонах і поблизу водоспадів рибалка суворо заборонена. 

Для тих, хто хоче гарантований улов, працюють приватні господарства біля Яремчі та Славського. Тут можна заплатити за вхід, орендувати спорядження й навіть отримати поради від місцевих рибалок.

Коли не можна ловити форель

На відміну від більшості видів, форель відкладає ікру восени, а її розвиток триває довше, тому потребує особливого захисту.

В Закарпатському рибоохоронному патрулі нагадують, що у Закарпатській області встановлено заборону на вилов форелі з 10 жовтня 2024 року до 1 березня 2025 року — саме на цей період припадає її нерест (додаток 3, розділу II Правил любительського рибальства). 

Які штрафи чекають порушників

За незаконний вилов передбачено штраф, а також компенсацію збитків — 7 225 гривень за кожен екземпляр. Це правило має стримати браконьєрів і допомогти зберегти популяцію цієї цінної риби. Фахівці закликають рибалок дотримуватися законів та пам’ятати, що збереження форелі важливе для природи Карпат та майбутніх поколінь.

Раніше ми писали, що в Україні час від часу на водоймах вводять сезонні заборони на вилов окремих видів для збереження їх чисельності. З серпня до кінця вересня обмеження стосуються раків, а порушників карають штрафами.

Також ми розповідали, що хоч після завершення нерестової заборони українці можуть знову ловити рибу, восени все ще діють деякі правила, яких слід дотримуватись.


Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
