Рибалка в Україні — де можна піймати форель та коли за це випишуть штраф

Карпатські річки залишаються природним середовищем для струмкової та райдужної форелі. Цю рибу вважають показником чистоти води, адже її наявність свідчить про здоровий стан річкових екосистем. Саме тому її вилов в Україні чітко регулюється законодавством і екологічними нормами.

Про те, де в Україні водиться форель та коли за її вилов українці можуть отримати штраф, пояснили на сайті Закарпатського рибоохоронного патруля.

Де в Україні водиться форель

Форель добре почувається у холодних і прозорих гірських потоках. Найвідоміші місця її поширення — карпатські річки Прут і Черемош. Але варто пам’ятати, що у заповідних зонах і поблизу водоспадів рибалка суворо заборонена.

Для тих, хто хоче гарантований улов, працюють приватні господарства біля Яремчі та Славського. Тут можна заплатити за вхід, орендувати спорядження й навіть отримати поради від місцевих рибалок.

Коли не можна ловити форель

На відміну від більшості видів, форель відкладає ікру восени, а її розвиток триває довше, тому потребує особливого захисту.

В Закарпатському рибоохоронному патрулі нагадують, що у Закарпатській області встановлено заборону на вилов форелі з 10 жовтня 2024 року до 1 березня 2025 року — саме на цей період припадає її нерест (додаток 3, розділу II Правил любительського рибальства).

Які штрафи чекають порушників

За незаконний вилов передбачено штраф, а також компенсацію збитків — 7 225 гривень за кожен екземпляр. Це правило має стримати браконьєрів і допомогти зберегти популяцію цієї цінної риби. Фахівці закликають рибалок дотримуватися законів та пам’ятати, що збереження форелі важливе для природи Карпат та майбутніх поколінь.

