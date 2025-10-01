Выплаты и переводы на карту — что ждет украинцев в Германии в октябре 2025

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Многие украинцы проживают в Германии, поэтому интересуются вопросами зарплат и финпомощи. Октябрь 2025 года принесет определенные изменения, о которых стоит знать заранее.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в Германии этой осенью.

Минимальная и средняя зарплаты

Далеко не все украинцы знают немецкий язык, поэтому вынуждены работать за минимальную заработную плату. В ближайшее время пересмотр суммы не планируется: с 1 января 2025 года размер остается постоянным — 12,82 евро брутто в час, что в месячном размере обеспечивает оплату на уровне примерно 2 230 евро.

Речь идет именно о размере брутто — до вычета всех обязательных налогов и сборов. На руки работники получают гораздо меньше. Что касается средней зарплаты, то присутствует довольно ощутимая разница между немецкими регионами.

"В начале 2025 года средняя годовая заработная плата брутто составляла 50 493 евро, что означает месячную зарплату на уровне 4 207,75 евро. По сравнению с 2024 годом (45 358 евро) отмечается рост доходов", — говорится на специализированном портале Regeld.

Выплаты Bürgergeld

Украинцы в Германии могут претендовать на финансовую помощь по программе Bürgergeld. Наши граждане в октябре 2025 года получат деньги на общих условиях, а именно:

563 евро — одинокие люди и родители-одиночки;

506 евро — каждый из супругов;

451 евро — молодежь от 18 до 24 лет;

471 евро — подростки от 14 до 17 лет;

390 евро — дети в возрасте 6-13 лет;

357 евро — дети до 5 лет.

В то же время предусмотрено изменение в способах осуществления выплат. С октября деньги перестанут поступать почтовым чеком, их будут присылать исключительно на банковский счет. Поэтому необходимо как можно скорее обратиться в финучреждение и открыть специальную платежную карточку.

Также предусмотрены отдельные выплаты пенсионерам и лицам, которые не могут работать, по программе Sozialhilfe. Денежную помощь предоставляют на базовые потребности, а ваучеры — на аренду жилья, продукты питания, средства гигиены и даже покупку мебели.

Новые правила переводов в евро

С 9 октября на территории Еврозоны введут новые требования к проверкам банковских переводов SEPA. Начнет работать система контроля получателя платежа VoP, с помощью которой отправители денег будут знать, соответствуют ли данные адресата его номеру счета IBAN.

Цель нововведения — снизить риски мошеннических действий и уменьшить количество случаев неудачных переводов из-за ошибок в реквизитах. Проверки коснутся только транзакций в евро и не распространятся на страны, не входящие в состав ЕС.

Некоторые государства получили отсрочку запуска системы (Польша, Чехия, Венгрия), поскольку там до сих пор не используют евро как национальную валюту. Введение специального контроля денежных отправлений перенесли на 9 июля 2027 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, за нарушение правил рыбалки в Германии можно получить немалый штраф. Например, несоблюдение лимитов влечет финансовое наказание в размере 50 евро/рыбу, а ловля без билета — от 1,5 до 5 тыс. евро.

Также мы писали, что в Польше планируют увеличить минимальный срок непрерывного проживания для получения гражданства с трех до десяти лет. Это касается и украинцев, которые могут претендовать на паспорт.