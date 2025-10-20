Почти 600 грн прибавки к пенсии — кто будет получать больше денег с ноября 2025

Пожилая женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры, кроме основной выплаты, имеют право на разнообразные надбавки. Одной из них является возрастная доплата, которая назначается людям в возрасте от 70 лет. Именно эта надбавка часто вызывает больше всего вопросов — как ее начисляют, почему иногда приходит меньше денег и кто может не получить ее вовсе.

О том, кто может рассчитывать на повышение пенсионных выплат с ноября 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кому ожидать повышения выплат с ноября

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что согласно действующему законодательству, если в ноябре человек достигнет определенного возраста, пенсионеру устанавливается ежемесячная доплата. Ее размер зависит от возрастной категории:

от 70 до 74 лет — до 300 гривен;

от 75 до 79 лет — до 456 гривен (на 156 грн больше);

от 80 лет и старше — до 570 гривен (на 114 грн больше, чем в предыдущей группе).

Начисление осуществляется автоматически — со дня рождения, а не с начала календарного месяца.

Например, если пенсионеру исполнится 70 лет 21 ноября, то за этот месяц он получит доплату только за дни после дня рождения — около 100 гривен, а начиная с декабря, надбавка будет полной.

Почему могут отказать в доплате

Основная причина, по которой Пенсионный фонд может не назначить возрастную надбавку, — это превышение предельного размера пенсионной выплаты.

Если общая сумма всех начислений (вместе с повышениями, индексацией, надбавками и т.д.) превышает 10 340,35 гривны, право на возрастную доплату не предоставляется.

В случае, если пенсия меньше установленного лимита, стоит обратиться в Пенсионный фонд и попросить официальный расчет. Это поможет проверить, учтена ли в выплате доплата за возраст и нет ли ошибки в начислении.

Как получить разъяснения

Подавать отдельное заявление для получения возрастной доплаты не нужно — ее начисляют автоматически. Однако если пенсионер считает, что расчет выполнен неправильно или сумма надбавки занижена, рекомендуется письменно обратиться в Пенсионный фонд.

В ответ фонд должен предоставить официальное разъяснение, где будет четко указано, как именно сформирована пенсионная выплата и из каких частей она состоит. Такое обращение поможет выяснить, все ли правильно начислено, и при необходимости — исправить ошибки.

