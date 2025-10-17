Видео
Ошибки ПФУ — почему украинцы получают меньше, чем должны

Дата публикации 17 октября 2025 05:45
обновлено: 05:45
Пенсия должна быть больше — из-за каких ошибок ПФУ украинцы недополучают деньги
Мужчина в отделении Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

Многие пенсионеры замечают, что на карточку поступает меньшая сумма, чем они рассчитывали. Иногда разница — всего несколько сотен гривен, а иногда доходит до тысяч, ведь ошибки Пенсионного фонда могут накапливаться годами.

О том, как формируется пенсия, какие ошибки случаются при начислении и что делать для возврата денег, объяснил юрист по пенсионным делам Михаил Вулах.

Читайте также:

Из чего состоит пенсия украинцев

Ежемесячная пенсия состоит из двух частей:

  1. Базовая часть — рассчитывается по формуле: средняя зарплата по стране × индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент стажа.
  2. Доплаты и надбавки — льготы, выплаты по инвалидности, региональные надбавки, разовые выплаты (например, к государственным праздникам). Их учитывают только если они документально подтверждены.

Какие ошибки при начислении пенсии ПФУ допускает чаще всего

Даже небольшая ошибка в одном из показателей может существенно уменьшить сумму выплат. Чаще всего недоплаты возникают из-за:

  1. Не учтен частичный стаж: иногда пропускают годы работы из-за ошибок в документах. Это снижает коэффициент стажа и пенсию. Например пенсионеру не засчитали 7 лет стажа — пенсия уменьшилась на 2 100 грн ежемесячно. В таком случае следует требовать копию пенсионного дела и сравните ее с трудовой книжкой и справками.
  2. Неправильную среднюю зарплату: если используют устаревшие или некорректные данные, пенсия может быть заниженной на десятки тысяч гривен. При таких обстоятельствах проверьте, какой показатель применили на момент перерасчета, и требуйте корректировки, если нужно.
  3. Неправильный расчёт зарплаты: закон позволяет исключить 10% периодов с самой низкой зарплатой при исчислении средней. Если этого не сделано, коэффициент зарплаты занижается. В таком случае попросите ПФУ показать, как рассчитывали среднюю зарплату и учли ли исключение 10%.

Почему возникают ошибки

Причины ошибок — человеческий фактор, недостаточный контроль и отсутствие внутренних процедур проверки начислений. Часто Пенсионный фонд советует обращаться в суд, но в большинстве случаев достаточно правильно оформленного письменного обращения с документами.

Чтобы проверить пенсию самостоятельно, стоит получить копию пенсионного дела в отделении ПФУ и проверить записи о стаже, зарплатах и периодах работы. Можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на сайтах ПФУ или в Дії, хотя данные до 2000 года могут быть неполными.

Нужно составить список подозрительных периодов, таких как пропущенный стаж, неверные зарплаты или отсутствие исключения 10% самых низких периодов, и собрать подтверждающие документы:

  • приказы;
  • справки;
  • договоры;
  • трудовую книжку;
  • расчетные листки.

После этого подать письменное заявление в ПФУ с требованием перерасчета и приложить копии документов.

Если фонд отказывает, следует получить письменный мотивированный ответ для возможного судебного разбирательства, а при необходимости привлечь юриста для проверки и подготовки документов.

Особое внимание стоит уделять периодам до 2000 года, ведь данные там часто неполные. Если отсутствуют приказы или справки, их можно запросить у работодателя или архиве. Все обращения в ПФУ следует фиксировать письменно и сохранять подтверждения.

Помощь юриста может понадобиться, если выявлены существенные расхождения, ПФУ отказывается делать перерасчет или нужно собрать доказательную базу для суда.

Ранее мы писали, что женщины, которые живут в селе, могут пользоваться государственными льготами: раньше выходить на пенсию и получить полную скидку на коммунальные услуги.

Также мы рассказывали, что в Украине стартует масштабная проверка пенсионеров, которые получают или планируют получить специальные доплаты. Для этого создадут комиссии, которые будут проверять документы и подтверждать фактическое проживание граждан в определенных населенных пунктах.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
