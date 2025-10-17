Пенсія має бути більшою — через які помилки ПФУ українці недоотримують гроші

Чоловік у відділенні Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

Багато пенсіонерів помічають, що на картку надходить менша сума, ніж вони розраховували. Іноді різниця — лише кілька сотень гривень, а іноді доходить до тисяч, адже помилки Пенсійного фонду можуть накопичуватися роками.

Про те, як формується пенсія, які помилки трапляються під час нарахування та що робити для повернення грошей, пояснив юрист з пенсійних справ Михайло Вулах.

З чого складається пенсія українців

Щомісячна пенсія складається з двох частин:

Базова частина — розраховується за формулою: середня зарплата по країні × індивідуальний коефіцієнт зарплати × коефіцієнт стажу. Доплати та надбавки — пільги, виплати за інвалідністю, регіональні надбавки, разові виплати (наприклад, до державних свят). Їх враховують лише якщо вони документально підтверджені.

Які помилки при нарахуванні пенсії ПФУ допускає найчастіше

Навіть невелика помилка в одному з показників може суттєво зменшити суму виплат. Найчастіше недоплати виникають через:

Не врахований частковий стаж: іноді пропускають роки роботи через помилки в документах. Це знижує коефіцієнт стажу і пенсію. Наприклад пенсіонеру не зарахували 7 років стажу — пенсія зменшилась на 2 100 грн щомісяця. В такому разі слід вимагати копію пенсійної справи й порівняйте її з трудовою книжкою та довідками. Неправильну середню зарплату: якщо використовують застарілі або некоректні дані, пенсія може бути заниженою на десятки тисяч гривень. За таких обставин перевірте, який показник застосували на момент перерахунку, і вимагайте коригування, якщо потрібно. Неправильний розрахунок зарплати: закон дозволяє виключити 10% періодів із найнижчою зарплатою при обчисленні середньої. Якщо цього не зроблено, коефіцієнт зарплати занижується. В такому разі попросіть ПФУ показати, як розраховували середню зарплату та чи врахували виключення 10%.

Чому виникають помилки

Причини помилок — людський фактор, недостатній контроль та відсутність внутрішніх процедур перевірки нарахувань. Часто Пенсійний фонд радить звертатися до суду, але у більшості випадків достатньо правильно оформленого письмового звернення з документами.

Щоб перевірити пенсію самостійно, варто отримати копію пенсійної справи у відділенні ПФУ та перевірити записи про стаж, зарплати та періоди роботи. Можна скористатися онлайн-калькуляторами на сайтах ПФУ або у Дії, хоча дані до 2000 року можуть бути неповними.

Потрібно скласти список підозрілих періодів, таких як пропущений стаж, невірні зарплати або відсутність виключення 10% найнижчих періодів, і зібрати підтверджуючі документи:

накази;

довідки;

договори;

трудову книжку;

розрахункові листки.

Після цього подати письмову заяву до ПФУ з вимогою перерахунку і додати копії документів.

Якщо фонд відмовляє, слід отримати письмову мотивовану відповідь для можливого судового розгляду, а при потребі залучити юриста для перевірки та підготовки документів.

Особливу увагу варто приділяти періодам до 2000 року, адже дані там часто неповні. Якщо відсутні накази або довідки, їх можна запросити у роботодавця або архіві. Всі звернення до ПФУ слід фіксувати письмово та зберігати підтвердження.

Допомога юриста може знадобитися, якщо виявлені суттєві розбіжності, ПФУ відмовляється робити перерахунок або потрібно зібрати доказову базу для суду.

