Выходить на пенсию уже не выгодно — кому следует дождаться 2026 года

Украинцам, которым пенсионный возраст исполнится в конце 2025 года, советуют не спешить с оформлением пенсии. Это может помочь получать большие выплаты.

О том, когда выгоднее выходить на пенсию и почему иногда лучше подождать несколько месяцев, объяснил сайт "На Пенсии".

Когда лучше подавать заявление на пенсию в Украине

Заявление на назначение пенсии можно подать как в четвертом квартале 2025 года, так и уже в 2026-м. Но чтобы не потерять деньги, сделать это нужно не позднее чем через три месяца после дня рождения.

Например, если 60 лет исполняется 11 ноября 2025 года, подать заявление нужно до 10 февраля 2026-го. Тогда пенсия будет начислена с 12 ноября 2025 года.

Почему некоторым украинцам лучше подождать с выходом на пенсию до 2026 года

Размер пенсии зависит от средней зарплаты по стране за три года, предшествующих обращению в Пенсионный фонд. Для 2025 года средний показатель составляет примерно 15 057 грн, а для 2026-го ожидается около 17 244 грн. То есть разница — более 2 100 грн, или примерно 15%.

Это означает, что если подать заявление в 2026 году, пенсия будет больше. Например, если в 2025-м она составляла бы 10 000 грн, то в 2026-м — уже около 11 500 грн.

Как проверить правильность расчета пенсии

Некоторые люди получают от пенсионного калькулятора слишком низкие результаты, например 3 500 грн. Это может быть потому, что при вычислении учтены только старые данные о заработке — до июля 2000 года.

В таком случае нужно проверить, включен ли в расчет самый выгодный период — 60 месяцев подряд до июля 2000 года без перерывов в работе. Это может существенно увеличить будущую выплату.

Получается, если вам исполнится 60 лет в октябре, ноябре или декабре 2025 года, лучше не спешить и подать заявление на пенсию уже в 2026-м, но не позднее трех месяцев после дня рождения. В таком случае вы получите выплату с даты достижения пенсионного возраста, но размер пенсии будет выше.

А вот тем, кто приобретает право на пенсию раньше — до 1 октября 2025 года, подача заявления в 2026-м не выгодна. В этом случае можно потерять до трех месяцев выплат, потому что закон не позволяет начислять их задним числом за такой период.

Поэтому будущим пенсионерам стоит внимательно подойти к выбору даты обращения и проверить все свои данные. Иногда это поможет получать значительно большие выплаты.

Ранее мы писали, что украинцы, которые уже находятся на пенсии, могут обратиться с требованием о ее перерасчете, если появились новые обоснованные причины. Согласно действующему законодательству, существует как минимум три законных основания для изменения размера пенсионных выплат.

Также мы рассказывали, что многие пенсионеры замечают, что получают на карточку меньше средств, чем ожидали. Иногда недостача составляет несколько сотен гривен, а в отдельных случаях — даже тысячи. Такие расхождения часто возникают из-за ошибок в начислениях ПФУ, которые могли накапливаться в течение многих лет.