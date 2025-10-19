Виходити на пенсію уже не вигідно — кому слід дочекатися 2026 року

Жінка похилого віку тримає квіти. Фото: УНІАН

Українцям, яким пенсійний вік виповниться наприкінці 2025 року, радять не поспішати з оформленням пенсії. Це може допомогти отримувати більші виплати.

Про те, коли вигідніше виходити на пенсію та чому інколи краще зачекати кілька місяців, пояснив сайт "На Пенсії".

Коли краще подавати заяву на пенсію в Україні

Заяву на призначення пенсії можна подати як у четвертому кварталі 2025 року, так і вже у 2026-му. Але щоб не втратити гроші, зробити це потрібно не пізніше ніж через три місяці після дня народження.

Наприклад, якщо 60 років виповнюється 11 листопада 2025 року, подати заяву потрібно до 10 лютого 2026-го. Тоді пенсія буде нарахована з 12 листопада 2025 року.

Чому деяким українцям краще зачекати з виходом на пенсію до 2026 року

Розмір пенсії залежить від середньої зарплати по країні за три роки, що передують зверненню до Пенсійного фонду. Для 2025 року середній показник становить приблизно 15 057 грн, а для 2026-го очікується близько 17 244 грн. Тобто різниця — понад 2 100 грн, або приблизно 15%.

Це означає, що якщо подати заяву у 2026 році, пенсія буде більшою. Наприклад, якщо у 2025-му вона складала б 10 000 грн, то у 2026-му — вже близько 11 500 грн.

Як перевірити правильність розрахунку пенсії

Деякі люди отримують від пенсійного калькулятора занадто низькі результати, наприклад 3 500 грн. Це може бути тому, що при обчисленні враховано лише старі дані про заробіток — до липня 2000 року.

У такому випадку потрібно перевірити, чи включений у розрахунок найвигідніший період — 60 місяців поспіль до липня 2000 року без перерв у роботі. Це може суттєво збільшити майбутню виплату.

Виходить, якщо вам виповниться 60 років у жовтні, листопаді або грудні 2025 року, краще не поспішати й подати заяву на пенсію вже у 2026-му, але не пізніше трьох місяців після дня народження. У такому разі ви отримаєте виплату з дати досягнення пенсійного віку, але розмір пенсії буде вищим.

А от тим, хто набуває права на пенсію раніше — до 1 жовтня 2025 року, подання заяви у 2026-му не вигідне. У цьому разі можна втратити до трьох місяців виплат, бо закон не дозволяє нараховувати їх заднім числом за такий період.

Тож майбутнім пенсіонерам варто уважно підійти до вибору дати звернення та перевірити всі свої дані. Часом це допоможе отримувати значно більші виплати.

Раніше ми писали, що українці, які вже перебувають на пенсії, можуть звернутися із вимогою про її перерахунок, якщо з’явилися нові обґрунтовані причини. Відповідно до чинного законодавства, існує щонайменше три законні підстави для зміни розміру пенсійних виплат.

Також ми розповідали, що чимало пенсіонерів помічають, що отримують на картку менше коштів, ніж очікували. Іноді нестача становить кілька сотень гривень, а в окремих випадках — навіть тисячі. Такі розбіжності часто виникають через помилки у нарахуваннях ПФУ, які могли накопичуватися протягом багатьох років.