Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Не менше 7 тис. грн на пенсії — кому гарантують такі виплати

Не менше 7 тис. грн на пенсії — кому гарантують такі виплати

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 05:45
Оновлено: 17:20
Підвищені мінімальні пенсії — у кого розмір виплат не може бути меншим ніж 7 080 грн
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

В Україні працівники найнебезпечніших і шкідливих професій отримають підвищені мінімальні пенсії. Їх розмір залежить від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

Про те, кому виплачують підвищені мінімальні пенсії та який їх розмір у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Хто має право на підвищені мінімальні пенсії

Згідно із законом № 345-VI "Про підвищення престижності шахтарської праці", пільгові пенсії надають тим, хто працює під землею або у виробництвах з особливо шкідливими чи важкими умовами праці. До таких категорій належать:

  • співробітники шахтобудівних підприємств;
  • члени сімей працівників у разі втрати годувальника;
  • ті, хто займається видобутком вугілля, руди та інших корисних копалин;
  • працівники воєнізованих аварійно-рятувальних служб у вугільній промисловості.

Чоловіки можуть виходити на пенсію після 50 років, якщо мають щонайменше 25 років страхового стажу, з яких 10 років — під землею. Для жінок умови схожі: 50 років та мінімум 20 років стажу, включаючи 7,5 року у шкідливих умовах.

Які суми гарантує держава українцям із підземним стажем у 2025 році

Мінімальна пенсія для чоловіків із підземним стажем від 15 років і жінок зі стажем від 7,5 року становить 80% середньої зарплати, але не менше трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

У 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних дорівнює 2 361 грн, тому мінімальна пенсія складе 7 080 грн — понад утричі більше за звичайний мінімум. Крім того, за кожен рік роботи у шкідливих умовах до стажу додається додатковий рік, що збільшує розмір виплати.

Як оформити пільгову пенсію

Щоб отримати пенсію на пільгових умовах, потрібно подати до Пенсійного фонду:

  • трудову книжку;
  • копію наказу про атестацію робочих місць;
  • довідку з підприємства про умови праці та роботу під землею.

Деякі категорії працівників також можуть отримати додаткові надбавки від 500 до 24 000 грн залежно від професії та спеціального статусу.

Раніше ми писали, що українцям, які досягнуть пенсійного віку наприкінці 2025 року, радять не поспішати з оформленням пенсії. Якщо трохи зачекати, можна отримувати більші щомісячні виплати.

Також ми розповідали, що пенсіонери в Україні, окрім основної пенсії, мають право на додаткові надбавки. Одна з найпоширеніших — вікова доплата, яку дають людям після 70 років. Саме ця виплата часто викликає питання в українців.

виплати пенсії гроші пенсіонери мінімальна пенсія
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації