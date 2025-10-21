Підвищені мінімальні пенсії — у кого розмір виплат не може бути меншим ніж 7 080 грн

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

В Україні працівники найнебезпечніших і шкідливих професій отримають підвищені мінімальні пенсії. Їх розмір залежить від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

Про те, кому виплачують підвищені мінімальні пенсії та який їх розмір у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто має право на підвищені мінімальні пенсії

Згідно із законом № 345-VI "Про підвищення престижності шахтарської праці", пільгові пенсії надають тим, хто працює під землею або у виробництвах з особливо шкідливими чи важкими умовами праці. До таких категорій належать:

співробітники шахтобудівних підприємств;

члени сімей працівників у разі втрати годувальника;

ті, хто займається видобутком вугілля, руди та інших корисних копалин;

працівники воєнізованих аварійно-рятувальних служб у вугільній промисловості.

Чоловіки можуть виходити на пенсію після 50 років, якщо мають щонайменше 25 років страхового стажу, з яких 10 років — під землею. Для жінок умови схожі: 50 років та мінімум 20 років стажу, включаючи 7,5 року у шкідливих умовах.

Які суми гарантує держава українцям із підземним стажем у 2025 році

Мінімальна пенсія для чоловіків із підземним стажем від 15 років і жінок зі стажем від 7,5 року становить 80% середньої зарплати, але не менше трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

У 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних дорівнює 2 361 грн, тому мінімальна пенсія складе 7 080 грн — понад утричі більше за звичайний мінімум. Крім того, за кожен рік роботи у шкідливих умовах до стажу додається додатковий рік, що збільшує розмір виплати.

Як оформити пільгову пенсію

Щоб отримати пенсію на пільгових умовах, потрібно подати до Пенсійного фонду:

трудову книжку;

копію наказу про атестацію робочих місць;

довідку з підприємства про умови праці та роботу під землею.

Деякі категорії працівників також можуть отримати додаткові надбавки від 500 до 24 000 грн залежно від професії та спеціального статусу.

Раніше ми писали, що українцям, які досягнуть пенсійного віку наприкінці 2025 року, радять не поспішати з оформленням пенсії. Якщо трохи зачекати, можна отримувати більші щомісячні виплати.

Також ми розповідали, що пенсіонери в Україні, окрім основної пенсії, мають право на додаткові надбавки. Одна з найпоширеніших — вікова доплата, яку дають людям після 70 років. Саме ця виплата часто викликає питання в українців.