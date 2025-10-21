Видео
Не менее 7 тыс. грн на пенсии — кому гарантируют такие выплаты

Не менее 7 тыс. грн на пенсии — кому гарантируют такие выплаты

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 05:45
обновлено: 17:20
Повышенные минимальные пенсии — у кого размер выплат не может быть меньше 7 080 грн
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

В Украине работники самых опасных и вредных профессий получат повышенные минимальные пенсии. Их размер зависит от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.

О том, кому выплачивают повышенные минимальные пенсии и какой их размер в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто имеет право на повышенные минимальные пенсии

Согласно закону № 345-VI "О повышении престижности шахтерского труда", льготные пенсии предоставляют тем, кто работает под землей или в производствах с особо вредными или тяжелыми условиями труда. К таким категориям относятся:

  • сотрудники шахтостроительных предприятий;
  • члены семей работников в случае потери кормильца;
  • те, кто занимается добычей угля, руды и других полезных ископаемых;
  • работники военизированных аварийно-спасательных служб в угольной промышленности.

Мужчины могут выходить на пенсию после 50 лет, если имеют не менее 25 лет страхового стажа, из которых 10 лет — под землей. Для женщин условия похожи: 50 лет и минимум 20 лет стажа, включая 7,5 года во вредных условиях.

Какие суммы гарантирует государство украинцам с подземным стажем в 2025 году

Минимальная пенсия для мужчин с подземным стажем от 15 лет и женщин со стажем от 7,5 года составляет 80% средней зарплаты, но не менее трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных равен 2 361 грн, поэтому минимальная пенсия составит 7 080 грн — более чем в три раза больше обычного минимума. Кроме того, за каждый год работы во вредных условиях к стажу добавляется дополнительный год, что увеличивает размер выплаты.

Как оформить льготную пенсию

Чтобы получить пенсию на льготных условиях, нужно подать в Пенсионный фонд:

  • трудовую книжку;
  • копию приказа об аттестации рабочих мест;
  • справку с предприятия об условиях труда и работе под землей.

Некоторые категории работников также могут получить дополнительные надбавки от 500 до 24 000 грн в зависимости от профессии и специального статуса.

выплаты пенсии деньги пенсионеры минимальная пенсия
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
