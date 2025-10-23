Виплати після 60 років — що доступно пенсіонерам у 2025 році

Жінка похилого віку отримує гроші. Фото: УНІАН

В Україні українці, які досягли пенсійного віку, можуть отримувати пенсію або соціальну допомогу. Кожен вид виплат має свої умови.

Про те, які виплати можуть отримувати українці 60+ у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримувати пенсію за віком

У Пенсійному фонді України нагадали, що у 2025 році пенсію за віком можна отримати від 60 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу:

у 60 років — якщо стаж 32 роки;

у 63 роки — якщо стаж не менше 22 років;

у 65 років — якщо стаж щонайменше 15 років.

Пенсію нараховують з наступного дня після досягнення пенсійного віку, якщо людина подала заяву не пізніше 3 місяців після цього. Пенсію призначають після звернення до Пенсійного фонду. Якщо є дані про стаж до 2004 року, пенсію після 60 років можуть нарахувати автоматично.

Що таке соціальна допомога то хто її може оформити у 2025 році

Якщо пенсійного стажу недостатньо, можна отримати соціальні виплати. У Департаменті соціальної політики Черкаської міської ради розповіли, що такий вид підтримки надається тим, хто:

досяг 65 років;

має менше ніж 15 років страхового стажу;

не отримує інших пенсій або державних виплат.

У 2025 році соціальна пенсія розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних (2 361 грн) та середнім доходом сім’ї за останні 6 місяців. При цьому вона не може перевищувати 3 028 грн — прожитковий мінімум для працездатних.

Раніше ми писали, що в Україні дорослі діти зобов’язані підтримувати своїх непрацездатних батьків, якщо ті не здатні самостійно задовольняти свої потреби. Проте за певних обставин суд може звільнити дітей від виконання цього обов’язку.

Також ми розповідали, що в Україні існує державна підтримка для людей поважного віку, які не мають нащадків і потребують постійного догляду. У таких випадках пенсіонери можуть отримувати додаткову щомісячну виплату.