Минимальные пенсии в Украине — кто и сколько получит в ноябре

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 05:45
обновлено: 13:08
Минимальные пенсии с ноября — на какие суммы рассчитывать украинцам
Пожилая женщина держит гривны. Фото: Новини.LIVE

В Украине размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа, размера заработка, с которого уплачивались взносы, и средней зарплаты по стране. Однако государство устанавливает и минимальные и максимальные суммы выплат, ориентируясь на прожиточный минимум.

О том, какие минимальные пенсии государство гарантирует украинцам в ноябре, отмечается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Читайте также:

Какими будут минимальные пенсии в Украине в ноябре

Минимальные пенсии для неработающих пенсионеров в ноябре будут такими:

  • 3 758 грн — для людей от 65 лет с полным стажем (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин);
  • 3 758 грн — для лиц старше 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;
  • 3 613 грн — для пенсионеров в возрасте 70-79 лет с полным страховым стажем;
  • 3 323 грн — для людей до 70 лет с необходимым стажем или с инвалидностью І группы;
  • 3 038 грн — минимальная сумма для других категорий неработающих пенсионеров.

Для работающих пенсионеров установлена отдельная минимальная пенсия — 2 361 грн. Это соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Максимальная пенсия в Украине в 2025 году

В 2025 году максимальная пенсия составляет 23 610 грн (десять прожиточных минимумов). Такие выплаты получают государственные служащие, ученые, депутаты, должностные лица местных советов и люди с высокими официальными доходами и полным страховым стажем.

Судьи получают пожизненное содержание без ограничений, которое может превышать даже 100 000 грн в месяц. Сверх установленного максимума могут получать также военные и полицейские.

Когда могут повысить размеры минимальных и максимальных пенсий

В проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено увеличение минимальной пенсии с 2 361 грн до 2 595 грн. Вместе с ростом прожиточного минимума может вырасти и максимальная выплата — до 25 950 грн.

Ранее мы писали, что в Украине лица, достигшие пенсионного возраста, имеют право на получение пенсии или социальной помощи, причем каждый вид выплат предусматривает свои особые условия.

Также мы рассказывали, что специалисты советуют украинцам, у которых пенсионный возраст наступит в конце 2025 года, не торопиться с подачей документов на пенсию. Немного подождав, можно увеличить размер будущих выплат.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
