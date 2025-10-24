Минимальные пенсии с ноября — на какие суммы рассчитывать украинцам

Пожилая женщина держит гривны. Фото: Новини.LIVE

В Украине размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа, размера заработка, с которого уплачивались взносы, и средней зарплаты по стране. Однако государство устанавливает и минимальные и максимальные суммы выплат, ориентируясь на прожиточный минимум.

О том, какие минимальные пенсии государство гарантирует украинцам в ноябре, отмечается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Какими будут минимальные пенсии в Украине в ноябре

Минимальные пенсии для неработающих пенсионеров в ноябре будут такими:

3 758 грн — для людей от 65 лет с полным стажем (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин);

3 758 грн — для лиц старше 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

3 613 грн — для пенсионеров в возрасте 70-79 лет с полным страховым стажем;

3 323 грн — для людей до 70 лет с необходимым стажем или с инвалидностью І группы;

3 038 грн — минимальная сумма для других категорий неработающих пенсионеров.

Для работающих пенсионеров установлена отдельная минимальная пенсия — 2 361 грн. Это соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Максимальная пенсия в Украине в 2025 году

В 2025 году максимальная пенсия составляет 23 610 грн (десять прожиточных минимумов). Такие выплаты получают государственные служащие, ученые, депутаты, должностные лица местных советов и люди с высокими официальными доходами и полным страховым стажем.

Судьи получают пожизненное содержание без ограничений, которое может превышать даже 100 000 грн в месяц. Сверх установленного максимума могут получать также военные и полицейские.

Когда могут повысить размеры минимальных и максимальных пенсий

В проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено увеличение минимальной пенсии с 2 361 грн до 2 595 грн. Вместе с ростом прожиточного минимума может вырасти и максимальная выплата — до 25 950 грн.

