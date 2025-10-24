Мінімальні пенсії з листопада — на які суми розраховувати українцям

Жінка похилого віку тримає гривні. Фото: Новини.LIVE

В Україні розмір пенсії залежить від тривалості страхового стажу, розміру заробітку, з якого сплачувалися внески, та середньої зарплати по країні. Однак держава встановлює й мінімальні та максимальні суми виплат, орієнтуючись на прожитковий мінімум.

Про те, які мінімальні пенсії держава гарантує українцям у листопаді, зазначається на сайті Федерації профспілок України.

Якими будуть мінімальні пенсії в Україні у листопаді

Мінімальні пенсії для непрацюючих пенсіонерів у листопаді будуть такими:

3 758 грн — для людей від 65 років із повним стажем (30 років для жінок, 35 років для чоловіків);

3 758 грн — для осіб старше 80 років зі стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків;

3 613 грн — для пенсіонерів віком 70–79 років із повним страховим стажем;

3 323 грн — для людей до 70 років із необхідним стажем або з інвалідністю І групи;

3 038 грн — мінімальна сума для інших категорій непрацюючих пенсіонерів.

Для працюючих пенсіонерів встановлена окрема мінімальна пенсія — 2 361 грн. Це відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Максимальна пенсія в Україні у 2025 році

У 2025 році максимальна пенсія становить 23 610 грн (десять прожиткових мінімумів). Такі виплати отримують державні службовці, науковці, депутати, посадовці місцевих рад та люди з високими офіційними доходами та повним страховим стажем.

Судді отримують довічне утримання без обмежень, яке може перевищувати навіть 100 000 грн на місяць. Понад встановлений максимум можуть отримувати також військові та поліцейські.

Коли можуть підвищити розміри мінімальних та максимальних пенсій

У проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено збільшення мінімальної пенсії з 2 361 грн до 2 595 грн. Разом із ростом прожиткового мінімуму може зрости й максимальна виплата — до 25 950 грн.

