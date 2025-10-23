Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Инвалидность III группы — каких выплат ожидать в ноябре

Инвалидность III группы — каких выплат ожидать в ноябре

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 19:35
обновлено: 19:07
Сколько денег получат люди с инвалидностью III группы в ноябре
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Осенью 2025 года пенсии для людей с инвалидностью не вырастут — в ноябре индексацию или повышение не планируют. Выплаты останутся на том же уровне, если нет особых оснований для надбавок.

О том, сколько денег получат украинцы с III группой инвалидности в ноябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как рассчитывается пенсия по инвалидности III группы

На Правительственном портале объяснили, как определяют сумму помощи для людей с инвалидностью III группы. Размер выплат зависит от страхового стажа, даты установления инвалидности и степени утраты трудоспособности.

Пенсию рассчитывают по простой схеме: учитывают имеющийся стаж (не менее одного года) и период с момента установления инвалидности до достижения 60 лет. От обычной пенсии по возрасту для III группы начисляют 50%. Минимальные суммы составляют:

  • 2 093 грн — для работающих;
  • 2 520 грн — для неработающих.

Выплату назначают со дня установления инвалидности, если заявление подано не позднее чем через три месяца.

Какие выплаты ожидать военным и чернобыльцам

В ноябре 2025 года украинцы с инвалидностью III группы будут получать пенсии в зависимости от причины инвалидности и своей категории. В Пенсионном фонде напомнили, что те, кто получил инвалидность во время службы, имеют право на пенсию независимо от стажа. В ноябре минимальные суммы следующие:

  1. Люди, которые получили инвалидность III группы вследствие войны, получают 60% от денежного обеспечения, но не менее 9 478 грн в месяц.
  2. Если инвалидность не связана со службой — 40% денежного обеспечения.

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы могут рассчитывать на такие суммы в ноябре:

  1. Минимальная пенсия для людей с инвалидностью III группы из-за последствий аварии — 6 077,70 грн.
  2. Для ликвидаторов аварии — не менее 60% средней зарплаты по стране (с 1 марта 2025 года это 10 491,96 грн).

Итак, в ноябре украинцы с инвалидностью III группы будут получать от 2 093 грн до более 10 тысяч гривен, в зависимости от категории и оснований назначения выплаты.

Ранее мы писали, что в 2025 году граждане Украины, которые имеют инвалидность II группы, будут иметь право на различные льготы в социальной, транспортной, медицинской и образовательной сферах.

Также мы рассказывали, что люди с инвалидностью имеют длительные нарушения функций организма, затрудняющие или ограничивающие их жизнедеятельность. Государство должно создавать условия для полной реализации их прав и гарантировать необходимую социальную защиту наравне с другими гражданами.

выплаты пенсии деньги инвалидность соцвыплаты лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации