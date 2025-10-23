Сколько денег получат люди с инвалидностью III группы в ноябре

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Осенью 2025 года пенсии для людей с инвалидностью не вырастут — в ноябре индексацию или повышение не планируют. Выплаты останутся на том же уровне, если нет особых оснований для надбавок.

О том, сколько денег получат украинцы с III группой инвалидности в ноябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как рассчитывается пенсия по инвалидности III группы

На Правительственном портале объяснили, как определяют сумму помощи для людей с инвалидностью III группы. Размер выплат зависит от страхового стажа, даты установления инвалидности и степени утраты трудоспособности.

Пенсию рассчитывают по простой схеме: учитывают имеющийся стаж (не менее одного года) и период с момента установления инвалидности до достижения 60 лет. От обычной пенсии по возрасту для III группы начисляют 50%. Минимальные суммы составляют:

2 093 грн — для работающих;

2 520 грн — для неработающих.

Выплату назначают со дня установления инвалидности, если заявление подано не позднее чем через три месяца.

Какие выплаты ожидать военным и чернобыльцам

В ноябре 2025 года украинцы с инвалидностью III группы будут получать пенсии в зависимости от причины инвалидности и своей категории. В Пенсионном фонде напомнили, что те, кто получил инвалидность во время службы, имеют право на пенсию независимо от стажа. В ноябре минимальные суммы следующие:

Люди, которые получили инвалидность III группы вследствие войны, получают 60% от денежного обеспечения, но не менее 9 478 грн в месяц. Если инвалидность не связана со службой — 40% денежного обеспечения.

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы могут рассчитывать на такие суммы в ноябре:

Минимальная пенсия для людей с инвалидностью III группы из-за последствий аварии — 6 077,70 грн. Для ликвидаторов аварии — не менее 60% средней зарплаты по стране (с 1 марта 2025 года это 10 491,96 грн).

Итак, в ноябре украинцы с инвалидностью III группы будут получать от 2 093 грн до более 10 тысяч гривен, в зависимости от категории и оснований назначения выплаты.

Ранее мы писали, что в 2025 году граждане Украины, которые имеют инвалидность II группы, будут иметь право на различные льготы в социальной, транспортной, медицинской и образовательной сферах.

Также мы рассказывали, что люди с инвалидностью имеют длительные нарушения функций организма, затрудняющие или ограничивающие их жизнедеятельность. Государство должно создавать условия для полной реализации их прав и гарантировать необходимую социальную защиту наравне с другими гражданами.