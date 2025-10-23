Скільки грошей отримають люди з інвалідністю III групи у листопаді

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Восени 2025 року пенсії для людей з інвалідністю не зростуть — у листопаді індексацію чи підвищення не планують. Виплати залишаться на тому ж рівні, якщо немає особливих підстав для надбавок.

Про те, скільки грошей отримають українці з III групою інвалідності у листопаді, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як розраховується пенсія по інвалідності III групи

На Урядовому порталі пояснили, як визначають суму допомоги для людей з інвалідністю III групи. Розмір виплат залежить від страхового стажу, дати встановлення інвалідності та ступеня втрати працездатності.

Пенсію розраховують за простою схемою: враховують наявний стаж (щонайменше один рік) і період від моменту встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Від звичайної пенсії за віком для III групи нараховують 50%. Мінімальні суми становлять:

2 093 грн — для працюючих;

2 520 грн — для непрацюючих.

Виплату призначають з дня встановлення інвалідності, якщо заява подана не пізніше ніж через три місяці.

На які виплати очікувати військовим та чорнобильцям

У листопаді 2025 року українці з інвалідністю III групи отримуватимуть пенсії залежно від причини інвалідності та своєї категорії. В Пенсійному фонді нагадали, що ті, хто отримав інвалідність під час служби, мають право на пенсію незалежно від стажу. У листопаді мінімальні суми такі:

Люди, які отримали інвалідність III групи внаслідок війни, отримують 60% від грошового забезпечення, але не менше 9 478 грн на місяць. Якщо інвалідність не пов'язана зі службою — 40% грошового забезпечення.

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи можуть розраховувати на такі суми у листопаді:

Мінімальна пенсія для людей з інвалідністю III групи через наслідки аварії — 6 077,70 грн. Для ліквідаторів аварії — не менше 60% середньої зарплати по країні (з 1 березня 2025 року це 10 491,96 грн).

Отже, у листопаді українці з інвалідністю III групи отримуватимуть від 2 093 грн до понад 10 тисяч гривень, залежно від категорії та підстав призначення виплати.

Раніше ми писали, що у 2025 році громадяни України, які мають інвалідність II групи, матимуть право на різноманітні пільги у соціальній, транспортній, медичній та освітній сферах.

Тако ми розповідали, що люди з інвалідністю мають тривалі порушення функцій організму, що ускладнюють або обмежують їхню життєдіяльність. Держава повинна створювати умови для повної реалізації їхніх прав і гарантувати необхідний соціальний захист нарівні з іншими громадянами.