Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Інвалідність III групи — на які виплати очікувати у листопаді

Інвалідність III групи — на які виплати очікувати у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 19:35
Оновлено: 19:07
Скільки грошей отримають люди з інвалідністю III групи у листопаді
Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Восени 2025 року пенсії для людей з інвалідністю не зростуть — у листопаді індексацію чи підвищення не планують. Виплати залишаться на тому ж рівні, якщо немає особливих підстав для надбавок.

Про те, скільки грошей отримають українці з III групою інвалідності у листопаді, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як розраховується пенсія по інвалідності III групи

На Урядовому порталі пояснили, як визначають суму допомоги для людей з інвалідністю III групи. Розмір виплат залежить від страхового стажу, дати встановлення інвалідності та ступеня втрати працездатності.

Пенсію розраховують за простою схемою: враховують наявний стаж (щонайменше один рік) і період від моменту встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Від звичайної пенсії за віком для III групи нараховують 50%. Мінімальні суми становлять:

  • 2 093 грн — для працюючих;
  • 2 520 грн — для непрацюючих.

Виплату призначають з дня встановлення інвалідності, якщо заява подана не пізніше ніж через три місяці.

На які виплати очікувати військовим та чорнобильцям

У листопаді 2025 року українці з інвалідністю III групи отримуватимуть пенсії залежно від причини інвалідності та своєї категорії. В Пенсійному фонді нагадали, що ті, хто отримав інвалідність під час служби, мають право на пенсію незалежно від стажу. У листопаді мінімальні суми такі:

  1. Люди, які отримали інвалідність III групи внаслідок війни, отримують 60% від грошового забезпечення, але не менше 9 478 грн на місяць.
  2. Якщо інвалідність не пов'язана зі службою — 40% грошового забезпечення.

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи можуть розраховувати на такі суми у листопаді:

  1. Мінімальна пенсія для людей з інвалідністю III групи через наслідки аварії — 6 077,70 грн.
  2. Для ліквідаторів аварії — не менше 60% середньої зарплати по країні (з 1 березня 2025 року це 10 491,96 грн).

Отже, у листопаді українці з інвалідністю III групи отримуватимуть від 2 093 грн до понад 10 тисяч гривень, залежно від категорії та підстав призначення виплати.

Раніше ми писали, що у 2025 році громадяни України, які мають інвалідність II групи, матимуть право на різноманітні пільги у соціальній, транспортній, медичній та освітній сферах.

Тако ми розповідали, що люди з інвалідністю мають тривалі порушення функцій організму, що ускладнюють або обмежують їхню життєдіяльність. Держава повинна створювати умови для повної реалізації їхніх прав і гарантувати необхідний соціальний захист нарівні з іншими громадянами.

виплати пенсії гроші інвалідність соцвиплати особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації