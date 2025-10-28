Відео
Україна
Виплати на пенсії — у кого сума збільшуватиметься щомісяця

Виплати на пенсії — у кого сума збільшуватиметься щомісяця

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 05:45
Оновлено: 14:11
Пенсія може збільшуватись щомісяця — що потрібно зробити українцям
Гривневі купюри та монети лежать на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

Деякі українські пенсіонери можуть щомісяця отримувати незначне підвищення виплат. Однак для цього є одна важлива умова.

Про те, як призначається пенсія "з відстрочкою" та на які надбавки при цьому можуть розраховувати українці, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Що таке пенсія "з відстрочкою" та як вона впливає на суму виплат

У Пенсійному фонді України пояснили, що додаткові гроші можуть отримати ті, хто вирішить не оформлювати пенсію одразу після досягнення пенсійного віку.

Відповідно до статті 45 Закону України №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсія за віком призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку, якщо заява подана не пізніше ніж через три місяці. 

Якщо ж людина відкладає вихід на пенсію, її розмір зростає завдяки надбавці за кожен місяць відстрочки. У 2025 році право на пенсію мають:

  • у 60 років — за наявності не менше ніж 32 років страхового стажу;
  • у 63 роки — якщо стаж становить не менше 22 років;
  • у 65 років — за умови, що є не менше 15 років стажу.

Якщо людина вирішує продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, її майбутня пенсія буде розрахована з урахуванням загального страхового стажу, який вона матиме на день подання заяви. Тобто чим довше працюєш — тим більший стаж і вищий розмір виплат.

Розмір надбавки за відстрочену пенсію

Пенсійне законодавство передбачає:

  • 0,5% збільшення пенсії за кожен повний місяць відстрочки, якщо вона триває до 60 місяців (тобто до 5 років);
  • 0,75% за кожен місяць — якщо відстрочка перевищує 5 років.

Наприклад, якщо пенсіонер подасть заяву через рік після досягнення пенсійного віку, його пенсія буде більшою на 6% (0,5% × 12). Якщо через два роки — на 12%, а у випадку відстрочки на шість років — зросте аж на 54% (0,75% × 72 місяці).

Однак варто пам'ятати, що підвищення не нараховується за неповний місяць страхового стажу.

Як скористатися правом на відстрочку

Щоб отримати надбавку, необхідно подати заяву про відтермінування виходу на пенсію до органів Пенсійного фонду України. Якщо цього не зробити, а трудова книжка вже оцифрована, пенсію можуть призначити автоматично без врахування відстрочки.

Раніше ми писали, що українці, яким у листопаді 2025 року виповниться 60 і більше років, отримають право користуватися державними пільгами та надбавками, що автоматично збільшать розмір їхніх пенсійних виплат.

Також ми розповідали, що до 2028 року в Україні поступово зростатимуть вимоги щодо мінімального страхового стажу. Ті громадяни, які досягли пенсійного віку, але не накопичили необхідного стажу для призначення пенсії, можуть звернутися за державною допомогою, яку також називають соціальною пенсією.

виплати пенсії пенсіонери соцвиплати Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
