Індексація пенсій у 2026 році — на скільки зростуть виплати та кому не варто чекати на підвищення

В Україні у 2026 році відбудеться масштабний перерахунок пенсій. Підвищення відбудеться 1 березня, але далеко не всі пенсіонери отримають більші виплати. Деякі залишаться з колишнім розміром пенсії.

Про те, коли в Україні пройде індексація пенсій, на скільки можуть зрости виплати та кому не варто очікувати на перерахунок, розповів юрист пенсіонерів Михайло Вулах.

Як розраховується розмір індексації пенсій в Україні

За словами експерта, індексація пенсій обчислюється за формулою:

половина від рівня інфляції плюс половина від зростання середньої зарплати.

Наприклад, якщо інфляція 15%, а зарплати виросли на 10%, індексація становитиме близько 12,5%. Через воєнний стан уряд може коригувати цей показник вниз. У 2025 році індексація була 11,5%, а у 2026 році очікується ще менше.

На 2026 рік на пенсійний фонд заплановано виділити 123 млрд грн — це приблизно на 10% більше, ніж торік. Середнє підвищення пенсій складе близько 100 грн на кожну тисячу.

Наприклад, якщо зараз пенсія становить 4 000 грн, після індексації вона може зрости до 4 400 грн. Це середнє значення, і конкретна сума для кожного пенсіонера може відрізнятися.

Що буде з мінімальними пенсіями у 2026 році

Згідно з планами уряду, з 1 січня 2026 року мінімальна пенсія підвищиться до 2 595 грн замість 2 361 грн, тобто на 234 грн. При цьому ціни на продукти, ліки та комунальні послуги вже зросли на 25–50%.

Юрист підрахував, що після сплати комунальних послуг і витрат на ліки на життя залишається близько 1 895 грн на місяць, а це приблизно 61 грн на день. Це менше, ніж обід у шкільній їдальні. При такому бюджеті доводиться харчуватися лише базовими продуктами, без м’яса, фруктів або чаю.

Кому не варто очікувати на індексацію виплат

Індексацію не отримають пенсіонери зі спеціальними виплатами, такими як судді, прокурори або депутати, якщо в бюджеті не буде на це коштів. Також не підлягають індексації люди, які нещодавно вийшли на пенсію, бо їхні виплати вже були "осучаснені". Працюючі пенсіонери індексацію отримують.

Михайло Вулах додав, що підвищення виплат не руйнує бюджет, адже гроші швидко повертаються в економіку — пенсіонери витрачають їх на товари та послуги, що формує податки та робочі місця. Проте навіть після перерахунку суми часто не вистачає на нормальне життя, тому проблема бідності пенсіонерів залишається актуальною.

