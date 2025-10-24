Відео
Головна Економіка У якому транспорті українцям 60+ доведеться платити у листопаді

У якому транспорті українцям 60+ доведеться платити у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 07:25
Оновлено: 07:44
Пільги для українців 60+ — в якому транспорті доведеться платити у листопаді
Жінка похилого віку у поїзді. Фото: УНІАН

Українці, які офіційно вийшли на пенсію у 60 років, можуть користуватися низкою державних пільг. Серед них — право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Однак важливо знати, що ця можливість доступна не завжди. В деяких випадках квиток доведеться купувати.

Про те, в якому транспорті пенсіонери не матимуть пільг у листопаді, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

В якому транспорті пенсіонери можуть їздити безплатно

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", громадяни пенсійного віку мають право безплатно користуватися:

  • трамваями;
  • тролейбусами;
  • приміськими електропоїздами;
  • автобусами міського сполучення.

Щоб скористатися пільгою у цих видах транспорту, людям похилого віку достатньо мати при собі пенсійне посвідчення. А з маршрутними таксі ситуація трохи інша. 

Рішення про безплатний проїзд для пенсіонерів ухвалюють місцеві органи влади. Саме вони визначають, які категорії пільговиків можуть користуватися маршрутками безплатно та які встановлюються тарифи. 

Якщо у вашій громаді передбачені пільги для пенсіонерів, інформація про це має бути розміщена всередині маршрутки або на офіційному сайті місцевої ради.

В якому транспорті пенсіонери не мають пільг

Безплатний проїзд не поширюється на таксі, адже цей транспорт не належить до громадського. Крім того, пенсіонери не можуть їздити безплатно міжміськими автобусами або потягами. Таким чином, після 60 років українці можуть економити на міському транспорті, але за певні поїздки все ж доведеться платити.

Раніше ми писали, що в Україні громадяни поважного віку можуть отримувати пенсію або соціальну допомогу. Кожна з цих виплат має власні умови.

Також ми розповідали, що метрополітен залишається популярним транспортом у великих містах. Щодня ним користуються тисячі людей. Хоча більшість пасажирів повинні купувати квитки, деякі категорії громадян мають право на безплатний проїзд.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
