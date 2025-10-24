Льготы для украинцев 60+ — в каком транспорте придется платить в ноябре

Пожилая женщина в поезде. Фото: УНИАН

Украинцы, которые официально вышли на пенсию в 60 лет, могут пользоваться рядом государственных льгот. Среди них — право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако важно знать, что эта возможность доступна не всегда. В некоторых случаях билет придется покупать.

О том, в каком транспорте пенсионеры не будут иметь льгот в ноябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В каком транспорте пенсионеры могут ездить бесплатно

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", граждане пенсионного возраста имеют право бесплатно пользоваться:

трамваями;

троллейбусами;

пригородными электропоездами;

автобусами городского сообщения.

Чтобы воспользоваться льготой в этих видах транспорта, пожилым людям достаточно иметь при себе пенсионное удостоверение. А с маршрутными такси ситуация немного другая.

Решение о бесплатном проезде для пенсионеров принимают местные органы власти. Именно они определяют, какие категории льготников могут пользоваться маршрутками бесплатно и какие устанавливаются тарифы.

Если в вашей общине предусмотрены льготы для пенсионеров, информация об этом должна быть размещена внутри маршрутки или на официальном сайте местного совета.

В каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

Бесплатный проезд не распространяется на такси, ведь этот транспорт не относится к общественному. Кроме того, пенсионеры не могут ездить бесплатно междугородними автобусами или поездами. Таким образом, после 60 лет украинцы могут экономить на городском транспорте, но за определенные поездки все же придется платить.

Ранее мы писали, что в Украине граждане почтенного возраста могут получать пенсию или социальную помощь. Каждая из этих выплат имеет собственные условия.

Также мы рассказывали, что метрополитен остается популярным транспортом в крупных городах. Ежедневно им пользуются тысячи людей. Хотя большинство пассажиров должны покупать билеты, некоторые категории граждан имеют право на бесплатный проезд.