Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Льготный проезд в метро — кого освободят от уплаты в ноябре

Льготный проезд в метро — кого освободят от уплаты в ноябре

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 14:47
обновлено: 15:12
Льготы в транспорте — кому не нужно платить за проезд в метро в ноябре
Поезд прибывает на станцию метро. Фото: УНИАН

Метрополитен остается одним из самых удобных и популярных видов транспорта в крупных городах. Ежедневно тысячи людей выбирают подземку для поездок. Большинство пассажиров платят за проезд в метро, однако определенные категории граждан имеют право пользоваться подземкой бесплатно.

О том, кто сможет бесплатно ездить в метро в ноябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кому предоставляются льготы на проезд в метро в 2025 году

Льготный проезд — это важная социальная поддержка, которая обеспечивает доступность общественного транспорта для тех, кто в этом больше всего нуждается. Бесплатно пользоваться метро в ноябре смогут:

  1. Участники боевых действий (при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина").
  2. Ветераны Второй мировой войны и другие граждане с законными льготами.
  3. Пострадавшие во время Революции Достоинства (по справке или "Карточке киевлянина").
  4. Люди с инвалидностью, связанной с участием в боевых действиях, и их сопровождающие (по соответствующим документам).
  5. Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы: ликвидаторы второй категории, инвалиды среди ликвидаторов и пострадавших, дети-инвалиды, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС.

Другие категории граждан с правом на бесплатный проезд в метро

Льготы также распространяются на ветеранов различных государственных и силовых структур:

  1. Граждан, которые служили в Вооруженных силах Украины.
  2. Бывших работников налоговой милиции и органов внутренних дел.
  3. Ветеранов Национальной полиции и сотрудников пожарно-спасательной службы.
  4. Работников уголовно-исполнительной службы, Бюро экономической безопасности и службы гражданской защиты.
  5. Специалистов службы спецсвязи и защиты информации.
  6. Военнослужащих с инвалидностью, полученной во время службы, а также родителей погибших или пропавших без вести военных.

Когда доступна льгота и как ею воспользоваться

Для пользования бесплатным проездом необходимо иметь соответствующие документы: удостоверение участника боевых действий, ветерана или другие официальные справки. Льготы действуют не только в метро, но и в других видах общественного транспорта — автобусах, троллейбусах и трамваях.

Льготники могут пользоваться метро в любое время суток (во время работы метрополитена). Даже если тарифы на проезд растут, права льготников остаются неизменными.

Государство поддерживает социально уязвимые группы населения, делая передвижение по городу более доступным. Бесплатный проезд облегчает повседневную жизнь льготников и способствует созданию равных условий для всех граждан. Поэтому, если вы принадлежите к одной из категорий, не забывайте пользоваться своим правом.

Ранее мы писали, что ежедневно тысячи украинцев пользуются поездами Укрзализныци. Однако иногда пассажиру могут отказать в посадке или даже высадить во время поездки.

Также мы рассказывали, что метрополитен — один из самых удобных способов передвижения по городу. Его преимущества — скорость и точность движения, ведь график не зависит от дорожных пробок. При этом стоит соблюдать правила пользования подземкой, иначе в проезде могут отказать.

метро транспорт льготы проезд общественный транспорт метрополитен
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации