Льготы в транспорте — кому не нужно платить за проезд в метро в ноябре

Поезд прибывает на станцию метро. Фото: УНИАН

Метрополитен остается одним из самых удобных и популярных видов транспорта в крупных городах. Ежедневно тысячи людей выбирают подземку для поездок. Большинство пассажиров платят за проезд в метро, однако определенные категории граждан имеют право пользоваться подземкой бесплатно.

О том, кто сможет бесплатно ездить в метро в ноябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кому предоставляются льготы на проезд в метро в 2025 году

Льготный проезд — это важная социальная поддержка, которая обеспечивает доступность общественного транспорта для тех, кто в этом больше всего нуждается. Бесплатно пользоваться метро в ноябре смогут:

Участники боевых действий (при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина"). Ветераны Второй мировой войны и другие граждане с законными льготами. Пострадавшие во время Революции Достоинства (по справке или "Карточке киевлянина"). Люди с инвалидностью, связанной с участием в боевых действиях, и их сопровождающие (по соответствующим документам). Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы: ликвидаторы второй категории, инвалиды среди ликвидаторов и пострадавших, дети-инвалиды, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС.

Другие категории граждан с правом на бесплатный проезд в метро

Льготы также распространяются на ветеранов различных государственных и силовых структур:

Граждан, которые служили в Вооруженных силах Украины. Бывших работников налоговой милиции и органов внутренних дел. Ветеранов Национальной полиции и сотрудников пожарно-спасательной службы. Работников уголовно-исполнительной службы, Бюро экономической безопасности и службы гражданской защиты. Специалистов службы спецсвязи и защиты информации. Военнослужащих с инвалидностью, полученной во время службы, а также родителей погибших или пропавших без вести военных.

Когда доступна льгота и как ею воспользоваться

Для пользования бесплатным проездом необходимо иметь соответствующие документы: удостоверение участника боевых действий, ветерана или другие официальные справки. Льготы действуют не только в метро, но и в других видах общественного транспорта — автобусах, троллейбусах и трамваях.

Льготники могут пользоваться метро в любое время суток (во время работы метрополитена). Даже если тарифы на проезд растут, права льготников остаются неизменными.

Государство поддерживает социально уязвимые группы населения, делая передвижение по городу более доступным. Бесплатный проезд облегчает повседневную жизнь льготников и способствует созданию равных условий для всех граждан. Поэтому, если вы принадлежите к одной из категорий, не забывайте пользоваться своим правом.

