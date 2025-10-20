Пільги в транспорті — кому не потрібно платити за проїзд в метро у листопаді

Потяг прибуває на станцію метро. Фото: УНІАН

Метрополітен залишається одним із найзручніших і найпопулярніших видів транспорту у великих містах. Щодня тисячі людей обирають підземку для поїздок. Більшість пасажирів платять за проїзд в метро, проте певні категорії громадян мають право користуватися підземкою безплатно.

Про те, хто зможе безплатно їздити в метро у листопаді 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Кому надаються пільги на проїзд в метро у 2025 році

Пільговий проїзд — це важлива соціальна підтримка, яка забезпечує доступність громадського транспорту для тих, хто цього найбільше потребує. Безплатно користуватися метро у листопаді зможуть:

Учасники бойових дій (за наявності посвідчення або "Картки киянина"). Ветерани Другої світової війни та інші громадяни з законними пільгами. Постраждалі під час Революції Гідності (за довідкою або "Карткою киянина"). Люди з інвалідністю, пов’язаною з участю у бойових діях, та їхні супроводжуючі (за відповідними документами). Постраждалі від Чорнобильської катастрофи: ліквідатори другої категорії, інваліди серед ліквідаторів та постраждалих, діти-інваліди, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.

Інші категорії громадян із правом на безплатний проїзд у метро

Пільги також поширюються на ветеранів різних державних та силових структур:

Громадян, які служили у Збройних силах України. Колишніх працівників податкової міліції та органів внутрішніх справ. Ветеранів Національної поліції та співробітників пожежно-рятувальної служби. Працівників кримінально-виконавчої служби, Бюро економічної безпеки та служби цивільного захисту. Спеціалістів служби спецзв’язку та захисту інформації. Військовослужбовців з інвалідністю, отриманою під час служби, а також батьків загиблих або зниклих безвісти військових.

Коли доступна пільга та як нею скористатись

Для користування безплатним проїздом необхідно мати відповідні документи: посвідчення учасника бойових дій, ветерана або інші офіційні довідки. Пільги діють не лише в метро, а й в інших видах громадського транспорту — автобусах, тролейбусах та трамваях.

Пільговики можуть користуватися метро у будь-який час доби (під час роботи метрополітену). Навіть якщо тарифи на проїзд зростають, права пільговиків залишаються незмінними.

Держава підтримує соціально вразливі групи населення, роблячи пересування містом більш доступним. Безплатний проїзд полегшує повсякденне життя пільговиків і сприяє створенню рівних умов для всіх громадян. Тож, якщо ви належите до однієї з категорій, не забувайте користуватися своїм правом.

