Ведущий рубрики "Миколина погода" на пенсии — чем занимается и сколько получает от государства

Известный украинский телеведущий и журналист Николай Луценко рассказал, как изменилась его жизнь после выхода на пенсию, чем он занимается сейчас и сколько получает от государства.

О том, какую пенсию получает и чем занимается Николай Луценко после выхода на заслуженный отдых, пишет РБК-Украина.

Чем известен Николай Луценко

Зрители хорошо помнят Луценко по его прогнозам погоды на канале ICTV. Свои выпуски он всегда завершал доброй фразой, которая стала его визитной карточкой: "Пусть проблемы и невзгоды не делают вам в жизни погоды".

Николай Николаевич пришел на телевидение в 30 лет и работал там много лет. Сейчас ему 74 года. За это время он пережил серьезные испытания — в частности, инсульт, который временно лишил его возможности свободно говорить. Однако телеведущий смог восстановиться и сохранить жизненный оптимизм.

Какую пенсию получает телеведущий

Николай Луценко не скрывает, что его пенсия относится к самым высоким в Украине. Однако, по его словам, из-за инфляции ее покупательная способность существенно снизилась.

Он объяснил, что сейчас максимальный размер пенсии составляет приблизительно 23 тысячи гривен, и его выплаты близки к этому показателю. На это повлиял большой трудовой стаж и стабильные официальные взносы в Пенсионный фонд в течение многих лет.

Телеведущий отметил, что всегда работал официально и платил все налоги. Почти половина его зарплаты шла в государственный бюджет — частично от него, частично от работодателя.

Поэтому сейчас, говорит он, государство фактически возвращает то, что он когда-то в него вложил. Луценко подчеркивает: если человек не делает взносов и работает неофициально, то и ожидать высокой пенсии не стоит.

Где проживает и чем занимается телеведущий

Последние шесть лет Николай Луценко живет в Чернигове. Он ведет спокойную жизнь, но не порывает связей с телевизионным сообществом. Несмотря на возраст, он остается активным и интересуется новостями медиа.

Недавно ведущему предложили снова появиться в эфир, и он охотно согласился. На канале ICTV2 в утренней программе "Утро в большом городе" возобновили его рубрику "Миколина погода".

Так легендарный телеведущий снова вернулся к зрителям, которые хорошо помнят его из-за искреннего пожелания хорошего настроения, независимо от погоды за окном.

