Ведучий рубрики “Миколина погода” на пенсії — чим займається та скільки отримує від держави

Відомий український телеведучий і журналіст Микола Луценко розповів, як змінилося його життя після виходу на пенсію, чим він займається зараз і скільки отримує від держави.

Про те, яку пенсію отримує та чим займається Микола Луценко після виходу на заслужений відпочинок, пише РБК-Україна.

Чим відомий Микола Луценко

Глядачі добре пам’ятають Луценка за його прогнозами погоди на каналі ICTV. Свої випуски він завжди завершував доброю фразою, яка стала його візитівкою: "Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди".

Микола Миколайович прийшов на телебачення у 30 років і працював там багато років. Зараз йому 74. За цей час він пережив серйозні випробування — зокрема, інсульт, який тимчасово позбавив його можливості вільно говорити. Однак телеведучий зміг відновитися й зберегти життєвий оптимізм.

Яку пенсію отримує телеведучий

Микола Луценко не приховує, що його пенсія належить до найвищих в Україні. Проте, за його словами, через інфляцію її купівельна спроможність суттєво знизилася.

Він пояснив, що нині максимальний розмір пенсії становить приблизно 23 тисячі гривень, і його виплати близькі до цього показника. На це вплинув великий трудовий стаж і стабільні офіційні внески до Пенсійного фонду протягом багатьох років.

Телеведучий зауважив, що завжди працював офіційно і сплачував усі податки. Майже половина його зарплати йшла до державного бюджету — частково від нього, частково від роботодавця.

Тому зараз, каже він, держава фактично повертає те, що він колись у неї вклав. Луценко підкреслює: якщо людина не робить внесків і працює неофіційно, то й очікувати на високу пенсію не варто.

Де проживає та чим займається телеведучий

Останні шість років Микола Луценко живе у Чернігові. Він веде спокійне життя, але не пориває зв’язків із телевізійною спільнотою. Попри вік, він залишається активним і цікавиться новинами медіа.

Нещодавно ведучому запропонували знову з’явитися в ефір, і він охоче погодився. На каналі ICTV2 у ранковій програмі "Ранок у великому місті" відновили його рубрику "Миколина погода".

Так легендарний телеведучий знову повернувся до глядачів, які добре пам’ятають його через щире побажання гарного настрою, незалежно від погоди за вікном.

