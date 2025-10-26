Индексация пенсий в 2026 году — на сколько вырастут выплаты и кому не стоит ждать повышения

Пенсионерка продает вязаные вещи на улице. Фото: УНИАН

В Украине в 2026 году состоится масштабный перерасчет пенсий. Повышение произойдет 1 марта, но далеко не все пенсионеры получат большие выплаты. Некоторые останутся с прежним размером пенсии.

О том, когда в Украине пройдет индексация пенсий, на сколько могут вырасти выплаты и кому не стоит ожидать перерасчета, рассказал юрист пенсионеров Михаил Вулах.

Реклама

Читайте также:

Как рассчитывается размер индексации пенсий в Украине

По словам эксперта, индексация пенсий вычисляется по формуле:

половина от уровня инфляции плюс половина от роста средней зарплаты.

Например, если инфляция 15%, а зарплаты выросли на 10%, индексация составит около 12,5%. Из-за военного положения правительство может корректировать этот показатель вниз. В 2025 году индексация была 11,5%, а в 2026 году ожидается еще меньше.

На 2026 год на пенсионный фонд запланировано выделить 123 млрд грн — это примерно на 10% больше, чем в прошлом году. Среднее повышение пенсий составит около 100 грн на каждую тысячу.

Например, если сейчас пенсия составляет 4 000 грн, после индексации она может вырасти до 4 400 грн. Это среднее значение, и конкретная сумма для каждого пенсионера может отличаться.

Что будет с минимальными пенсиями в 2026 году

Согласно планам правительства, с 1 января 2026 года минимальная пенсия повысится до 2 595 грн вместо 2 361 грн, то есть на 234 грн. При этом цены на продукты, лекарства и коммунальные услуги уже выросли на 25-50%.

Юрист подсчитал, что после оплаты коммунальных услуг и расходов на лекарства на жизнь остается около 1 895 грн в месяц, а это примерно 61 грн в день. Это меньше, чем обед в школьной столовой. При таком бюджете приходится питаться только базовыми продуктами, без мяса, фруктов или чая.

Кому не стоит ожидать индексацию выплат

Индексацию не получат пенсионеры со специальными выплатами, такими как судьи, прокуроры или депутаты, если в бюджете не будет на это средств. Также не подлежат индексации люди, которые недавно вышли на пенсию, потому что их выплаты уже были "осовременены". Работающие пенсионеры индексацию получают.

Михаил Вулах добавил, что повышение выплат не разрушает бюджет, ведь деньги быстро возвращаются в экономику — пенсионеры тратят их на товары и услуги, что формирует налоги и рабочие места. Однако даже после перерасчета суммы часто не хватает на нормальную жизнь, поэтому проблема бедности пенсионеров остается актуальной.

Ранее мы писали, что в Украине для работников самых опасных и вредных профессий минимальные пенсии повышены. Их величина определяется прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность.

Также мы рассказывали, что граждане, официально вышедшие на пенсию в 60 лет, имеют право на государственные льготы, в частности на бесплатный проезд в транспорте. Однако это не всегда возможно — иногда билет приходится оплачивать.