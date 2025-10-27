Підвищення пенсій та пільги — що чекає українців 60+ у листопаді

Жінка похилого віку показує документ. Фото: УНІАН

Українці, яким виповниться 60 років і більше у листопаді 2025 року, зможуть користуватися державними пільгами та отримають надбавки, що автоматично збільшать розмір пенсії.

Про те, на яку підтримку можуть розраховувати українці 60+ у листопаді, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто отримує більше грошей у листопаді

На сайті Пенсійного фонду України розповіли про доплати для пенсіонерів. Українці, які досягнуть певного віку у листопаді та чиї пенсії не перевищують 10 340,35 грн, отримають такі надбавки:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

старше 80 років — до 570 грн.

Які пільги гарантує держава українцям 60+ у листопаді

Окрім фінансових надбавок для деяких пенсіонерів, у листопаді українці 60+ можуть розраховувати на таку підтримку від держави:

безплатний проїзд у міському транспорті (крім маршруток та таксі) та на приміських автобусах і електричках;

безплатна юридична підтримка, включно з консультаціями та допомогою у підготовці документів (деякі послуги можуть надаватися зі знижкою);

звільнення від сплати земельного податку для власників ділянок певного розміру (від 0,01 до 2 га, залежно від призначення).

Пенсіонери, які живуть у сільській місцевості та працювали в освіті, медицині або культурних закладах, можуть отримати пільги на комунальні послуги.

Пенсіонери з міст та працівники інших галузей можуть подавати заявки на субсидії через Пенсійний фонд України або портал "Дія", якщо їх витрати на житлово-комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж.

