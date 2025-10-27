Відео
Україна
Головна Економіка Доплати та пільги для українців 60+ — що очікувати у листопаді

Доплати та пільги для українців 60+ — що очікувати у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 05:45
Оновлено: 16:01
Підвищення пенсій та пільги — що чекає українців 60+ у листопаді
Жінка похилого віку показує документ. Фото: УНІАН

Українці, яким виповниться 60 років і більше у листопаді 2025 року, зможуть користуватися державними пільгами та отримають надбавки, що автоматично збільшать розмір пенсії.

Про те, на яку підтримку можуть розраховувати українці 60+ у листопаді, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто отримує більше грошей у листопаді

На сайті Пенсійного фонду України розповіли про доплати для пенсіонерів. Українці, які досягнуть певного віку у листопаді та чиї пенсії не перевищують 10 340,35 грн, отримають такі надбавки:

  • від 70 до 74 років — до 300 грн;
  • від 75 до 79 років — до 456 грн;
  • старше 80 років — до 570 грн.

Які пільги гарантує держава українцям 60+ у листопаді

Окрім фінансових надбавок для деяких пенсіонерів, у листопаді українці 60+ можуть розраховувати на таку підтримку від держави:

  • безплатний проїзд у міському транспорті (крім маршруток та таксі) та на приміських автобусах і електричках;
  • безплатна юридична підтримка, включно з консультаціями та допомогою у підготовці документів (деякі послуги можуть надаватися зі знижкою);
  • звільнення від сплати земельного податку для власників ділянок певного розміру (від 0,01 до 2 га, залежно від призначення).

Пенсіонери, які живуть у сільській місцевості та працювали в освіті, медицині або культурних закладах, можуть отримати пільги на комунальні послуги.

Пенсіонери з міст та працівники інших галузей можуть подавати заявки на субсидії через Пенсійний фонд України або портал "Дія", якщо їх витрати на житлово-комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж.

Раніше ми писали, що житлова субсидія на купівлю твердого палива надається щороку на один опалювальний сезон. Пенсіонери для її оформлення мають подати заяву та декларацію про доходи за визначеною формою.

Також ми розповідали, що в Україні у 2026 році заплановано великий перерахунок пенсій. Підвищення настане 1 березня, але не всі пенсіонери отримають більші виплати — частина з них залишиться на попередньому рівні.

пенсії пенсіонери пільги Пенсійний Фонд надбавки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
