Повышение пенсий и льготы — что ждет украинцев 60+ в ноябре

Украинцы, которым исполнится 60 лет и больше в ноябре 2025 года, смогут пользоваться государственными льготами и получат надбавки, которые автоматически увеличат размер пенсии.

О том, на какую поддержку могут рассчитывать украинцы 60+ в ноябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто получает больше денег в ноябре

На сайте Пенсионного фонда Украины рассказали о доплатах для пенсионеров. Украинцы, которые достигнут определенного возраста в ноябре и чьи пенсии не превышают 10 340,35 грн, получат такие надбавки:

от 70 до 74 лет — до 300 грн;

от 75 до 79 лет — до 456 грн;

старше 80 лет — до 570 грн.

Какие льготы гарантирует государство украинцам 60+ в ноябре

Кроме финансовых надбавок для некоторых пенсионеров, в ноябре украинцы 60+ могут рассчитывать на такую поддержку от государства:

бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршруток и такси) и на пригородных автобусах и электричках;

бесплатная юридическая поддержка, включая консультации и помощь в подготовке документов (некоторые услуги могут предоставляться со скидкой);

освобождение от уплаты земельного налога для владельцев участков определенного размера (от 0,01 до 2 га, в зависимости от назначения).

Пенсионеры, которые живут в сельской местности и работали в образовании, медицине или культурных учреждениях, могут получить льготы на коммунальные услуги.

Пенсионеры из городов и работники других отраслей могут подавать заявки на субсидии через Пенсионный фонд Украины или портал "Дія", если их расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают обязательный платеж.

