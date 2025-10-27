Видео
Видео

Доплаты и льготы для украинцев 60+ — что ожидать в ноябре

Доплаты и льготы для украинцев 60+ — что ожидать в ноябре

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 05:45
обновлено: 16:01
Повышение пенсий и льготы — что ждет украинцев 60+ в ноябре
Пожилая женщина показывает документ. Фото: УНИАН

Украинцы, которым исполнится 60 лет и больше в ноябре 2025 года, смогут пользоваться государственными льготами и получат надбавки, которые автоматически увеличат размер пенсии.

О том, на какую поддержку могут рассчитывать украинцы 60+ в ноябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто получает больше денег в ноябре

На сайте Пенсионного фонда Украины рассказали о доплатах для пенсионеров. Украинцы, которые достигнут определенного возраста в ноябре и чьи пенсии не превышают 10 340,35 грн, получат такие надбавки:

  • от 70 до 74 лет — до 300 грн;
  • от 75 до 79 лет — до 456 грн;
  • старше 80 лет — до 570 грн.

Какие льготы гарантирует государство украинцам 60+ в ноябре

Кроме финансовых надбавок для некоторых пенсионеров, в ноябре украинцы 60+ могут рассчитывать на такую поддержку от государства:

  • бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршруток и такси) и на пригородных автобусах и электричках;
  • бесплатная юридическая поддержка, включая консультации и помощь в подготовке документов (некоторые услуги могут предоставляться со скидкой);
  • освобождение от уплаты земельного налога для владельцев участков определенного размера (от 0,01 до 2 га, в зависимости от назначения).

Пенсионеры, которые живут в сельской местности и работали в образовании, медицине или культурных учреждениях, могут получить льготы на коммунальные услуги.

Пенсионеры из городов и работники других отраслей могут подавать заявки на субсидии через Пенсионный фонд Украины или портал "Дія", если их расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают обязательный платеж.

Ранее мы писали, что жилищная субсидия на покупку твердого топлива предоставляется ежегодно на один отопительный сезон. Пенсионеры для ее оформления должны подать заявление и декларацию о доходах по определенной форме.

Также мы рассказывали, что в Украине в 2026 году запланирован большой перерасчет пенсий. Повышение наступит 1 марта, но не все пенсионеры получат большие выплаты — часть из них останется на прежнем уровне.

пенсии пенсионеры льготы Пенсионный Фонд надбавки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
