Пенсия может увеличиваться ежемесячно — что нужно сделать украинцам

Некоторые украинские пенсионеры могут ежемесячно получать незначительное повышение выплат. Однако для этого есть одно важное условие.

О том, как назначается пенсия "с отсрочкой" и на какие надбавки при этом могут рассчитывать украинцы, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Что такое пенсия "с отсрочкой" и как она влияет на сумму выплат

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что дополнительные деньги могут получить те, кто решит не оформлять пенсию сразу после достижения пенсионного возраста.

В соответствии со статьей 45 Закона Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия по возрасту назначается со следующего дня после достижения пенсионного возраста, если заявление подано не позднее чем через три месяца.

Если же человек откладывает выход на пенсию, ее размер возрастает благодаря надбавке за каждый месяц отсрочки. В 2025 году право на пенсию имеют:

в 60 лет — при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

в 63 года — если стаж составляет не менее 22 лет;

в 65 лет — при условии, что есть не менее 15 лет стажа.

Если человек решает продолжить работать после достижения пенсионного возраста, его будущая пенсия будет рассчитана с учетом общего страхового стажа, который он будет иметь на день подачи заявления. То есть чем дольше работаешь — тем больше стаж и выше размер выплат.

Размер надбавки за отсроченную пенсию

Пенсионное законодательство предусматривает:

0,5% увеличения пенсии за каждый полный месяц отсрочки, если она длится до 60 месяцев (то есть до 5 лет);

0,75% за каждый месяц — если отсрочка превышает 5 лет.

Например, если пенсионер подаст заявление через год после достижения пенсионного возраста, его пенсия будет больше на 6% (0,5% × 12). Если через два года — на 12%, а в случае отсрочки на шесть лет — вырастет аж на 54% (0,75% × 72 месяца).

Однако стоит помнить, что повышение не начисляется за неполный месяц страхового стажа.

Как воспользоваться правом на отсрочку

Чтобы получить надбавку, необходимо подать заявление об отсрочке выхода на пенсию в органы Пенсионного фонда Украины. Если этого не сделать, а трудовая книжка уже оцифрована, пенсию могут назначить автоматически без учета отсрочки.

