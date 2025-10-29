Некоторые украинцы могут остаться без денег — что нужно сделать до 1 ноября

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые получают государственную социальную помощь, должны пройти процедуру физической идентификации до 1 ноября 2025 года. Если этого не сделать, выплаты будут приостановлены.

О том, почему некоторые украинцы уже с 1 ноября могут остаться без финансовой поддержки со стороны государства и как этого избежать, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто должен пройти идентификацию до 1 ноября

Это касается тех, кто на начало войны был на учете в органах соцзащиты на оккупированных территориях или в районах активных боевых действий и после 24 февраля 2022 года не возобновлял выплаты на контролируемых правительством территориях. Речь о таких категориях украинцев:

Люди с инвалидностью. Дети с инвалидностью и люди с инвалидностью с детства. Люди, которые получают государственную социальную помощь и не имеют права на пенсию.

Идентификация — это проверка, чтобы убедиться, что помощь или пенсию получает именно тот человек, для которого она предназначена, и что получатель жив. Это международная практика для предотвращения мошенничества и обновления персональных данных.

Как пройти идентификацию

Пройти идентификацию украинцы могут несколькими удобными способами:

Лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Онлайн — через "Дія.Підпис" или видеосвязь на портале ПФУ, заполнив форму и добавив документы. За рубежом — в консульствах или посольствах Украины, получив документ, подтверждающий факт жизни, и отправив его в ПФУ.

Если не пройти идентификацию до 1 ноября, выплаты временно приостановят, но после подтверждения личности их восстановят.

Сколько времени на идентификацию предоставляется пенсионерам

Для пенсионеров срок продлен до 31 декабря 2025 года. Эта процедура не нова для жителей временно оккупированных территорий, тех, кто находится за границей, или кто давно не пользовался счетом.

Пенсионный фонд подчеркивает, что идентификация — это не инструмент наказания, а мера для защиты средств и предотвращения мошенничества.

Ранее мы писали, что часть украинцев сможет ежемесячно получать небольшое увеличение пенсионных выплат. Однако для этого нужно выполнить определенное условие.

Также мы рассказывали, что в 2026 году в Украине планируется масштабный перерасчет пенсий. Новые суммы начнут поступать после 1 марта, однако не все пенсионеры получат повышение: некоторые останутся на предыдущем уровне выплат.