Пільги для пенсіонерів — кому та за які послуги можна не платити у листопаді

Пенсіонерка рахує комуналку. Фото: УНІАН

Деякі українські пенсіонери можуть отримати знижки або навіть повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг. Такі пільги надаються людям, які раніше працювали у певних державних або комунальних установах.

Про те, хто повністю звільняється від сплати комунальних послуг у листопаді 2025 року, повідомляє Пенсійний фонд України.

Хто має право на пільгу

Повністю не сплачувати за комуналку можуть жителі сіл, які після виходу на пенсію проживають там і колись працювали:

педагогами;

фармацевтами;

бібліотекарями;

музейними працівниками;

медичними працівниками;

спеціалістами із захисту рослин;

працівниками закладів культури або освіти державної чи комунальної форми власності.

Для них передбачено 100% компенсацію вартості житлово-комунальних послуг, а також пільги на придбання твердого палива чи скрапленого газу.

Умови отримання пільги у листопаді 2025 року

Щоб скористатися знижкою, середньомісячний дохід сім’ї пенсіонера не має перевищувати 4 240 гривень. Якщо пенсія більша — компенсація не надається.

Для оформлення потрібно звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду з:

заявою;

довідкою з колишнього місця роботи, що підтверджує право на пільгу.

Якщо підприємство ліквідовано, трудовий стаж можна підтвердити через сільську раду, подавши трудову книжку.

Яким транспортом можуть безплатно користуватись пенсіонери

Крім того, пенсіонери в Україні можуть їздити безплатно на:

трамваях;

тролейбусах;

міських автобусах;

приміських електричках.

Для цього достатньо мати при собі пенсійне посвідчення. Щодо маршрутних таксі — рішення про безплатний проїзд ухвалюють місцеві ради. Вони самостійно визначають, хто має право на пільгу, і публікують інформацію про це у транспорті або офіційних сайтах.

