Україна
Головна Економіка Комуналка для пенсіонерів — кому не потрібно платити у листопаді

Комуналка для пенсіонерів — кому не потрібно платити у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 05:45
Оновлено: 15:52
Пільги для пенсіонерів — кому та за які послуги можна не платити у листопаді
Пенсіонерка рахує комуналку. Фото: УНІАН

Деякі українські пенсіонери можуть отримати знижки або навіть повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг. Такі пільги надаються людям, які раніше працювали у певних державних або комунальних установах.

Про те, хто повністю звільняється від сплати комунальних послуг у листопаді 2025 року, повідомляє Пенсійний фонд України.

Читайте також:

Хто має право на пільгу

Повністю не сплачувати за комуналку можуть жителі сіл, які після виходу на пенсію проживають там і колись працювали:

  • педагогами;
  • фармацевтами;
  • бібліотекарями;
  • музейними працівниками;
  • медичними працівниками;
  • спеціалістами із захисту рослин;
  • працівниками закладів культури або освіти державної чи комунальної форми власності.

Для них передбачено 100% компенсацію вартості житлово-комунальних послуг, а також пільги на придбання твердого палива чи скрапленого газу.

Умови отримання пільги у листопаді 2025 року

Щоб скористатися знижкою, середньомісячний дохід сім’ї пенсіонера не має перевищувати 4 240 гривень. Якщо пенсія більша — компенсація не надається.

Для оформлення потрібно звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду з:

  • заявою;
  • довідкою з колишнього місця роботи, що підтверджує право на пільгу.

Якщо підприємство ліквідовано, трудовий стаж можна підтвердити через сільську раду, подавши трудову книжку.

Яким транспортом можуть безплатно користуватись пенсіонери

Крім того, пенсіонери в Україні можуть їздити безплатно на:

  • трамваях;
  • тролейбусах;
  • міських автобусах;
  • приміських електричках.

Для цього достатньо мати при собі пенсійне посвідчення. Щодо маршрутних таксі — рішення про безплатний проїзд ухвалюють місцеві ради. Вони самостійно визначають, хто має право на пільгу, і публікують інформацію про це у транспорті або офіційних сайтах.

Раніше ми писали, що деяким українцям щомісяця можуть трохи збільшувати пенсію. Але таке підвищення нараховують лише за певної умови.

Також ми розповідали, що у листопаді 2025 року частина пенсіонерів може помітити, що цього разу на рахунок надійшло менше грошей, ніж зазвичай. Це не обов’язково помилка — існують законні причини, через які пенсія може тимчасово зменшитися.

комунальні послуги виплати пенсіонери компенсація пільги
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
