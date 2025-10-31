Пільги для пенсіонерів — кому та за які послуги можна не платити у листопаді

Комуналка для пенсіонерів — кому не потрібно платити у листопаді
Деякі українські пенсіонери можуть отримати знижки або навіть повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг. Такі пільги надаються людям, які раніше працювали у певних державних або комунальних установах.
Про те, хто повністю звільняється від сплати комунальних послуг у листопаді 2025 року, повідомляє Пенсійний фонд України.
Хто має право на пільгу
Повністю не сплачувати за комуналку можуть жителі сіл, які після виходу на пенсію проживають там і колись працювали:
- педагогами;
- фармацевтами;
- бібліотекарями;
- музейними працівниками;
- медичними працівниками;
- спеціалістами із захисту рослин;
- працівниками закладів культури або освіти державної чи комунальної форми власності.
Для них передбачено 100% компенсацію вартості житлово-комунальних послуг, а також пільги на придбання твердого палива чи скрапленого газу.
Умови отримання пільги у листопаді 2025 року
Щоб скористатися знижкою, середньомісячний дохід сім’ї пенсіонера не має перевищувати 4 240 гривень. Якщо пенсія більша — компенсація не надається.
Для оформлення потрібно звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду з:
- заявою;
- довідкою з колишнього місця роботи, що підтверджує право на пільгу.
Якщо підприємство ліквідовано, трудовий стаж можна підтвердити через сільську раду, подавши трудову книжку.
Яким транспортом можуть безплатно користуватись пенсіонери
Крім того, пенсіонери в Україні можуть їздити безплатно на:
- трамваях;
- тролейбусах;
- міських автобусах;
- приміських електричках.
Для цього достатньо мати при собі пенсійне посвідчення. Щодо маршрутних таксі — рішення про безплатний проїзд ухвалюють місцеві ради. Вони самостійно визначають, хто має право на пільгу, і публікують інформацію про це у транспорті або офіційних сайтах.
