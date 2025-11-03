Відео
Україна
Головна Економіка Що дає статус "дитина війни" — перелік пільг на листопад 2025

Що дає статус "дитина війни" — перелік пільг на листопад 2025

Дата публікації: 3 листопада 2025 19:20
Оновлено: 19:53
Хто може отримати статус “дитина війни” та які пільги з ним можна оформити
Жінці похилого віку видають гроші. Фото: УНІАН

В Україні статус "дитини війни" надається людям, які під час завершення Другої світової війни ще не досягли 18 років. Це важливий соціальний статус, адже він дає право користуватися державними пільгами та гарантіями. 

Про те, яку підтримку та пільги гарантує держава дітям війни у листопаді 2025 року, нагадали у Національній соціальній сервісній службі України.

Хто має право на статус "дитина війни"

Отримати статус "дитини війни" можуть громадяни, яким станом на 2 вересня 1945 року не виповнилося 18 років. Важливо не плутати його зі статусом "дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів" — це окрема категорія, що стосується подій, пов’язаних із сучасною російською агресією чи АТО.

Які пільги гарантує держава українцям зі статусом "дитина війни"

Згідно із Законом України "Про соціальний захист дітей війни", люди, які мають цей статус, можуть користуватися такими правами:

  1. Додаткова відпустка без оплати до 14 днів на рік.
  2. 100% виплата лікарняних незалежно від стажу роботи.
  3. Можливість брати щорічну відпустку у зручний для себе час.
  4. Переважне право залишитися на роботі у разі скорочення штату.
  5. Першочергове отримання земельної ділянки для будівництва чи ведення господарства.
  6. Знижка 25% на оплату комунальних послуг (газ, світло тощо), якщо середній дохід на одного члена сім’ї за останні пів року не перевищує 4 240 гривень.
Що дає статус “дитина війни” — перелік пільг на листопад 2025 - фото 1
Пільги для "дітей війни". Фото: скриншот

Підтверджується статус "дитини війни" спеціальним штампом у пенсійному посвідченні, який проставляють органи соціального захисту.

Хто може отримати статус дитини, постраждалої від війни

Окремо діє статус "дитини, яка постраждала внаслідок військових дій та збройних конфліктів". Його можуть отримати діти, які перебували в районах бойових дій, були поранені, контужені, викрадені або зазнали насильства під час війни. 

Також відповідний статус отримують діти, чиї батьки-військовослужбовці загинули під час виконання обов’язків. На загальнодержавному рівні окремих грошових виплат для цієї категорії немає, але місцева влада може призначати додаткову допомогу чи пільги.

Раніше ми писали, що деякі українські пенсіонери можуть отримувати часткову або повну компенсацію вартості комунальних послуг. Такі пільги передбачені для осіб, які свого часу працювали в державних чи комунальних структурах та проживають у селах.

Також ми розповідали, що дружини учасників бойових дій мають низку соціальних прав і гарантій, встановлених законом. Вони покликані підтримати родини захисників, що брали участь у війні за незалежність і територіальну цілісність України, визнаючи їхній внесок у безпеку країни.

виплати статус пільги допомога соціальна допомога соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
