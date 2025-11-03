Хто може отримати статус “дитина війни” та які пільги з ним можна оформити

Жінці похилого віку видають гроші. Фото: УНІАН

В Україні статус "дитини війни" надається людям, які під час завершення Другої світової війни ще не досягли 18 років. Це важливий соціальний статус, адже він дає право користуватися державними пільгами та гарантіями.

Про те, яку підтримку та пільги гарантує держава дітям війни у листопаді 2025 року, нагадали у Національній соціальній сервісній службі України.

Хто має право на статус "дитина війни"

Отримати статус "дитини війни" можуть громадяни, яким станом на 2 вересня 1945 року не виповнилося 18 років. Важливо не плутати його зі статусом "дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів" — це окрема категорія, що стосується подій, пов’язаних із сучасною російською агресією чи АТО.

Які пільги гарантує держава українцям зі статусом "дитина війни"

Згідно із Законом України "Про соціальний захист дітей війни", люди, які мають цей статус, можуть користуватися такими правами:

Додаткова відпустка без оплати до 14 днів на рік. 100% виплата лікарняних незалежно від стажу роботи. Можливість брати щорічну відпустку у зручний для себе час. Переважне право залишитися на роботі у разі скорочення штату. Першочергове отримання земельної ділянки для будівництва чи ведення господарства. Знижка 25% на оплату комунальних послуг (газ, світло тощо), якщо середній дохід на одного члена сім’ї за останні пів року не перевищує 4 240 гривень.

Пільги для "дітей війни". Фото: скриншот

Підтверджується статус "дитини війни" спеціальним штампом у пенсійному посвідченні, який проставляють органи соціального захисту.

Хто може отримати статус дитини, постраждалої від війни

Окремо діє статус "дитини, яка постраждала внаслідок військових дій та збройних конфліктів". Його можуть отримати діти, які перебували в районах бойових дій, були поранені, контужені, викрадені або зазнали насильства під час війни.

Також відповідний статус отримують діти, чиї батьки-військовослужбовці загинули під час виконання обов’язків. На загальнодержавному рівні окремих грошових виплат для цієї категорії немає, але місцева влада може призначати додаткову допомогу чи пільги.

