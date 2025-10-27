Соцгарантії для УБД — які пільги дружини військових зможуть отримати у листопаді

Посвідчення УБД. Фото: УНІАН

Дружини учасників бойових дій (УБД) мають право на широкий спектр соціальних гарантій, визначених українським законодавством. Ці пільги спрямовані на підтримку сімей захисників, які взяли участь у бойових діях за незалежність і територіальну цілісність України, а також на визнання їхнього внеску у безпеку держави.

Новини.LIVE розповідають, які пільги для дружин військовослужбовців діятимуть у листопаді 2025 року.

На які соцгарантії мають право дружини УБД

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", члени сімей учасників бойових дій, зокрема дружини, користуються низкою переваг у різних сферах.

Медичні пільги:

безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептом лікаря;

обслуговування у державних медичних установах без черги;

першочергова госпіталізація за наявності медичних показань;

право на санаторно-курортне лікування коштом державного чи місцевого бюджету, або отримання грошової компенсації, якщо лікування оплачено самостійно.

Житлові пільги:

першочергове отримання житла для родин, які потребують покращення житлових умов;

участь у державних і місцевих програмах забезпечення житлом, зокрема у програмі "єОселя".

Комунальні пільги:

75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг (газ, електроенергія, вода тощо);

100% знижка для сімей, де є особи з інвалідністю;

для родин із непрацездатними членами — 75% знижка на оплату газу для опалення, розрахована на подвійну норму площі (42 кв. м на особу + 21 кв. м на сім’ю);

для будинків без централізованого опалення — 75% знижка на придбання палива (на 21 кв. м опалювальної площі на особу та 10,5 кв. м на сім’ю).

Трудові гарантії:

переважне право залишитися на роботі при скороченні штату;

можливість брати щорічну відпустку у зручний для себе час;

право на звільнення від нічних і понаднормових змін за власною заявою, якщо у сім’ї є діти.

Наразі список соціальних гарантій для родин УБД залишається без змін, тож усі перераховані пільги можна отримати у листопаді 2025 року.

Як дружині військовослужбовця оформити пільги

Щоб скористатися передбаченими преференціями, дружині учасника бойових дій необхідно подати заяву до територіального центру комплектування або до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Основний пакет документів включає:

копію посвідчення учасника бойових дій;

свідоцтво про шлюб або інший документ, що підтверджує родинний зв’язок;

паспорт та ідентифікаційний код заявниці;

довідки, які підтверджують право на конкретні види допомоги (наприклад, медичні висновки);

документ про місце реєстрації (для отримання житлових чи комунальних пільг).

Після подання документів родині надається реєстраційний номер справи, за яким можна відстежити стан розгляду заяви через портал соціальних послуг або безпосередньо у відповідному органі.

