Пільги для УБД — яку підтримку гарантують дітям захисників у листопаді

Військовий з дитиною на руках.

В Україні діти учасників бойових дій (ветеранів, людей з інвалідністю через війну, звільнених із полону та дітей загиблих військових) мають право на державну підтримку для здобуття освіти. Ця підтримка діє для студентів денної форми навчання до 23 років.

Про те, яку підтримку держава гарантує дітям УБД у листопаді, розповіли в Міністерстві юстиції України.

Яку підтримку надають дітям УБД у 2025 році

Діти ветеранів та інших категорій складають вступні іспити на загальних підставах. Після зарахування пріоритет на бюджетні місця мають діти ветеранів війни з вищими рейтингами. Діти військових без відповідного статусу таких переваг не мають. У 2025 році держава також надає такі види підтримки:

соціальна стипендія;

безплатні підручники;

безплатне проживання в гуртожитку;

пільгові довгострокові кредити на освіту;

повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

доступ до Інтернету та електронних баз даних у державних і комунальних закладах без оплати, а також інші заходи, передбачені законом.

Як оформити пільги у 2025 році

Для підтвердження права на пільги потрібно надати такі документи:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю через війну або довідки про перебування батька/матері у полоні.

Документи можна подавати особисто або електронною поштою. Звернення до територіальних центрів для підтвердження статусу дитини не потрібне. Рішення про надання державної цільової підтримки приймає керівник навчального закладу.

