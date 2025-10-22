Видео
Соцгарантии для детей УБД — какие льготы можно оформить в ноябре

Соцгарантии для детей УБД — какие льготы можно оформить в ноябре

Дата публикации 22 октября 2025 18:15
обновлено: 16:35
Льготы для УБД — какую поддержку гарантируют детям защитников в ноябре
Военный с ребенком на руках. Фото: УНИАН

В Украине дети участников боевых действий (ветеранов, людей с инвалидностью из-за войны, освобожденных из плена и детей погибших военных) имеют право на государственную поддержку для получения образования. Эта поддержка действует для студентов дневной формы обучения до 23 лет.

О том, какую поддержку государство гарантирует детям УБД в ноябре, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Какую поддержку оказывают детям УБД в 2025 году

Дети ветеранов и других категорий сдают вступительные экзамены на общих основаниях. После зачисления приоритет на бюджетные места имеют дети ветеранов войны с более высокими рейтингами. Дети военных без соответствующего статуса таких преимуществ не имеют. В 2025 году государство также предоставляет такие виды поддержки:

  • социальная стипендия;
  • бесплатные учебники;
  • бесплатное проживание в общежитии;
  • льготные долгосрочные кредиты на образование;
  • полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов;
  • доступ к Интернету и электронным базам данных в государственных и коммунальных учреждениях без оплаты, а также другие меры, предусмотренные законом.

Как оформить льготы в 2025 году

Для подтверждения права на льготы, нужно предоставить следующие документы:

  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • копия удостоверения УБД, удостоверение лица с инвалидностью из-за войны или справки о пребывании отца/матери в плену.

Документы можно подавать лично или по электронной почте. Обращение в территориальные центры для подтверждения статуса ребенка не требуется. Решение о предоставлении государственной целевой поддержки принимает руководитель учебного заведения.

Ранее мы писали, что в результате полномасштабного вторжения России многие украинцы, как мужчины, так и женщины, стали на защиту своей страны. Для тех, кто принимал участие в боевых действиях, государство предусмотрело различные социальные льготы и преимущества, в частности в сфере транспорта.

Также мы рассказывали, что военнослужащие, которые привлекались к защите Украины от вооруженной агрессии РФ, могут получить статус участника боевых действий. Этот статус гарантирует им ряд социальных привилегий, льгот и поддержку от государства. Однако существуют определенные случаи, когда защитника могут лишить этого статуса.

